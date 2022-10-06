Україна планує відкрити посольство в Гані

Україна досягда домовленості з Ганою про відкриття посольства у цій африканській країні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за підсумками зустрічі в Аккрі свого керівника Дмитра Кулеби з ганійською колегою Ширлі Айоркор Ботчвей.

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"Ближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії в сфері освіти", — зазначив він.

Кулеба, зокрема, детально поінформував ганійську колегу про зусилля України задля звільнення українських територій від російської окупації. Він подякував Гані за солідарність з Україною, підтримку резолюцій в ООН та інших міжнародних організацій, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь Гани у "Кримській платформі".

Міністри детально обговорили кроки задля активізації співробітництва двої країн в сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації та сільського господарства. Дипломати домовилися розпочати підготовку до створення спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва.

Глави МЗС також приділили окрему увагу пошуку шляхів відновлення безпечного навчання ганійських студентів в українських університетах. Сторони підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС. Ганійська міністерка також повідомила про готовність її країни розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову.

Крім того, заявлено, що вона висловила зацікавленість Гани у вивчені українського досвіду в сфері боротьби із дезінформацією.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС за участі представників різних відомств двох країн для розробки комплексної "дорожньої карти" подальшого розвитку двосторонніх відносин України та Гани.

Окрім цього, Кулеба повідомив, що його тепло прийняв президент Гани Нана Акуфо-Аддо, та опублікував фото зустрічі.

Фото: МЗС Фото: МЗС Фото: МЗС Фото: МЗС

Зазначимо при цьому, що згідно даних на сайті МЗС, наразі Україна в Субсахарській Африці має посольства лише в Анголі, Ефіопії, Кенії, Нігерії, ПАР та Сенегалі.