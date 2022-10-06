Украина планирует открыть посольство в Гане

Украина достигла договоренности с Ганой об открытии посольства в этой африканской стране. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины по итогам встречи в Аккре своего руководителя Дмитрия Кулебы с ганийской коллегой Ширли Айоркор Ботчвей.

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"В ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", — отметил он.

Кулеба, в частности, подробно проинформировал ганийскую коллегу об усилиях Украины для освобождения украинских территорий от российской оккупации. Он поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку резолюций в ООН и других международных организаций, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие Ганы в "Крымской платформе".

Министры подробно обсудили шаги по активизации сотрудничества двух стран в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации и сельского хозяйства. Дипломаты договорились начать подготовку к созданию совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Главы МИД также уделили особое внимание поиску путей восстановления безопасной учебы ганийских студентов в украинских университетах. Стороны подписали меморандум о подготовке ганийских дипломатов на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД. Ганийский министр также сообщила о готовности ее страны рассмотреть возможность стажировки украинских студентов, изучающих английский язык.

Кроме того, заявлено, что она выразила заинтересованность Ганы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с дезинформацией.

По итогам встречи министры договорились о проведении политических консультаций между МИДами при участии представителей разных ведомств двух стран для разработки комплексной "дорожной карты" дальнейшего развития двусторонних отношений Украины и Ганы.

Кроме этого, Кулеба сообщил, что его тепло принял президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, и опубликовал фото встречи.

Фото: МЗС Фото: МЗС Фото: МЗС Фото: МЗС

Отметим при этом, что согласно данным на сайте МИД, Украина в Субсахарской Африке имеет посольства лишь в Анголе, Эфиопии, Кении, Нигерии, ЮАР и Сенегале.