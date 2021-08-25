В Украине открылось посольство Ирландии

В Киеве впервые заработало посольство Ирландии. Как сообщает Министерство иностранных дел, торжественное открытие дипучреждения состоялось 23 августа при участии министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени и заместителя украинского министра Дмитрия Сеника.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности в ИТ-секторе, в сфере инвестиций и образования", — отметил Сеник.

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Он также привлек внимание к успешной деятельности ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

В свою очередь, Ковени отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.

Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены еще 1 апреля 1992 года. Посольство Украины в Ирландии открылось в августе 2003 года, однако ирландского посольства в Украине до сих пор не было — функции посла в Украине по совместительству выполнял посол в Чехии.

Послом Ирландии в Украине стала Тереза Хили (на фото — во втором ряду справа). 19 августа она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому. Ранее Хили была временным поверенным в делах Ирландии в Китае, в 2015-2020 годах — консулом в китайском Шанхае, а в 2010-2014 годах — замглавы ирландской дипмиссии в России.

Отметим при этом, что посещение Ирландии, входящей в Европейский союз, но не входящей, как и Великобритания, в Шенгенскую зону, для граждан Украины по-прежнему возможно только по визе, которая к тому же достаточно сложна для получения. Ранее в эту страну можно было также въехать по многократной британской визе, но в июле 2020 года эта практика была прекращена.

Помимо визы, Ирландия требует для въезда сертификат о вакцинации против Covid-19 либо же негативный результат теста на коронавирус, а в случае их отсутствия можно пройти самоизоляцию.