Транспорт 10 минут назад

Ryanair против Kiwi: ирландский лоукостер объявил войну чешскому авиапоисковику

Авиакомпания больше не будет пускать в самолет тех клиентов, которые предъявят предоставленные Kiwi.com посадочные талоны

Фото: Facebook/Ryanair Фото: Facebook/Ryanair
Фото: Facebook/Ryanair

18 августа крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair (Ирландия) ввела санкции против пассажиров, которые купили билеты на известном поисковике авиабилетов Kiwi.com.

Как сообщает AviaNews, авиакомпания больше не будет пускать в самолет тех клиентов, которые предъявят предоставленные Kiwi.com посадочные талоны. С 18 августа Ryanair начал называть их "фейковыми".

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По информации издания, текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

После покупки билетов Ryanair на Kiwi.com поисковик не предоставляет информацию о номере бронирования и электронном адресе, на который оформлен билет, и проводит процедуру регистрации на рейс самостоятельно.

Из-за этого пассажир, который купил билет не напрямую в авиакомпании, не может пройти регистрацию и получить посадочный талон на сайте Ryanair.

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В издании отмечают, что в последнее время лоукостер начал агрессивную кампанию против посредников. Она нацелена на то, чтобы перевести пассажиров, которые покупают авиабилеты в агентствах, на прямые продажи через сайт Ryanair или мобильное приложение авиакомпании.

Напомним, в октябре 2021 года ирландская авиакомпания Ryanair в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в город Пафос (Кипр).

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