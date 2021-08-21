Ryanair против Kiwi: ирландский лоукостер объявил войну чешскому авиапоисковику

18 августа крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair (Ирландия) ввела санкции против пассажиров, которые купили билеты на известном поисковике авиабилетов Kiwi.com.

Как сообщает AviaNews, авиакомпания больше не будет пускать в самолет тех клиентов, которые предъявят предоставленные Kiwi.com посадочные талоны. С 18 августа Ryanair начал называть их "фейковыми".

По информации издания, текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

После покупки билетов Ryanair на Kiwi.com поисковик не предоставляет информацию о номере бронирования и электронном адресе, на который оформлен билет, и проводит процедуру регистрации на рейс самостоятельно.

Из-за этого пассажир, который купил билет не напрямую в авиакомпании, не может пройти регистрацию и получить посадочный талон на сайте Ryanair.

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В издании отмечают, что в последнее время лоукостер начал агрессивную кампанию против посредников. Она нацелена на то, чтобы перевести пассажиров, которые покупают авиабилеты в агентствах, на прямые продажи через сайт Ryanair или мобильное приложение авиакомпании.

Напомним, в октябре 2021 года ирландская авиакомпания Ryanair в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в город Пафос (Кипр).