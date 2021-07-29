Лоукостер Ryanair запускает два новых рейса из Львова

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair в августе 2021 года запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).

Об этом объявил аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого на своей странице в Facebook.

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В частности, рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам, а в Венецию — с 3 августа по вторникам и субботам.

Кроме этого, с 1 августа Ryanair планирует возобновить выполнение рейсов из Львова в польский Краков (по пятницам и воскресеньям).

В свою очередь с 3 августа авиакомпания намерена возобновить рейсы в Будапешт (по вторникам и субботам).

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А с 5 августа Ryanair должна восстановить рейсы в немецкий Дюссельдорф (по понедельникам и четвергам).

Ранее стало известно, что в октябре 2021 года ирландская авиакомпания Ryanair в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).

Также сообщалось, что крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair на период летней навигации вводит 10 новых международных маршрутов из Львова.

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