Из Киева можно будет летать в Турин: Ryanair запустит новый авиарейс в Италию

В октябре 2021 года ирландская авиакомпания Ryanair в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

"Из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца декабря 2021 года", — заявила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка.

На сегодняшний день прямых авиарейсов из Киева в Турин нет.

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Ранее сообщалось, что крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair на период летней навигации вводит десять новых международных маршрутов из Львова.

Напомним, ранее авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, тогда как ранее для таких путешественников регистрация в интернете открывалась за 48 часов.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.

Время закрытия регистрации осталось прежним — за 2 часа до времени вылета по расписанию.