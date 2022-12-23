Зеленский заменил послов Украины в двух странах ЕС

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Москаленко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии и назначил вместо него Олесю Илащук. Об этом говорится в указах главы государства №879 и №880 от 23 декабря.

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В свою очередь, следующими указами №881 и №882 президент уволил с должности посла в Латвии Александра Мищенко, назначив вместо него Анатолия Куцевола.

Также указом №878 Зеленский назначил посла Украины в ОАЭ Дмитрия Сеника послом в Бахрейне по совместительству. Кроме того, указом №877 президент присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла послу в Албании Владимиру Шкурову.

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса присвоен послу в Эстонии Марьяне Беце, послу в Мексике Оксане Драмарецкой, послу в Сенегале Юрию Пивоварову и ряду чиновников Министерства иностранных дел.

Среди них директор департамента консульской службы Роман Горяйнов, начальник управления электронного делопроизводства и цифровизации архива МИД Анатолий Диденко, начальник отдела третьего территориального департамента Юрий Дюдин и директор второго территориального департамента Наталья Задорожнюк.

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса присвоен послу в Дании Михаилу Выдойнику, советнику-посланнику посольства в Индии Сергею Таргонию, начальникам отдела Турции и Южного Кавказа второго тердепартамента МИД Владимиру Боечко и отдела политического сотрудничества департамента ЕС и НАТО МИД Ольге Бохонской.

Отметим, что 22 декабря в Украине отмечался День работников дипломатической службы. Однако Зеленский тогда не успел вернуться к делам в Украине после визита в США, остановившись на обратном пути в Польше.

Напомним при этом, что 16 декабря парламент Болгарии одобрил законопроект о ратификации договора между министерствами обороны этой страны и Украины о безвозмездном предоставлении вооружения, техники и боеприпасов от 5 декабря.

Президент страны Румен Радев, хоть и выразил недовольство таким решением, документ все же подписал, указав, что ветировать его нет смысла, поскольку само соглашение все равно изменить уже нельзя.

В пятницу Министерство обороны Болгарии объявило о начале логистической операции по поставке утвержденной парламентом военной помощи Украине. При этом болгарские власти согласовали, что из соглашения будет исключен пункт, предусматривающий, что перечень вооружения может быть изменен решением правительства по просьбе украинской стороны, если болгарская сторона сможет ее удовлетворить.

На необходимости исключения этого пункта настаивал Радев. При этом перечень вооружения, которое передается Украине, официально держится в секрете. Однако, как отмечал болгарский президент, его страна "категорически" не будет предоставлять самолеты, танки или системы противовоздушной обороны, которые могут снизить обороноспособность самой Болгарии.