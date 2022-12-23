Зеленський замінив послів України у двох країнах ЄС

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Москаленка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Болгарії і призначив замість нього Олесю Ілащук. Про це йдеться в указах глави держави №879 та №880 від 23 грудня.

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В свою чергу, наступними указами №881 та №882 президент звільнив з посади посла у Латвії Олександра Міщенка, призначивши замість нього Анатолія Куцевола.

Також указом №878 Зеленський призначив посла України в ОАЕ Дмитра Сеніка послом в Бахрейні за сумісництвом. Крім того, указом №877 президент присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла послу в Албанії Володимиру Шкурову.

Ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу присвоєно послу в Естонії Мар’яні Беці, послу в Мексиці Оксані Драмарецькій, послу в Сенегалі Юрію Пивоварову та низці чиновників Міністерства закордонних справ.

Серед них директор департаменту консульської служби Роман Горяйнов, начальнику управління електронного діловодства та цифровізації архіву МЗС Анатолій Діденко, начальнику відділу третього територіального департаменту Юрій Дюдін та директору другого територіального департаменту Наталія Задорожнюк.

Ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу присвоєно послу в Данії Михайлу Видойнику, раднику-посланнику посольства в Індії Сергію Таргонію, начальникам відділу Туреччини і Південного Кавказу другого тердепартаменту МЗС Володимиру Боєчку та відділу політичного співробітництва департаменту ЄС і НАТО МЗС Ользі Бохонській.

Зазначимо, що 22 грудня в Україні відзначався День працівників дипломатичної служби. Втім, Зеленський тоді не встиг повернутися до справ в Україні після візиту до США, зупинившись на зворотньому шляху в Польщі.

Нагадаємо при цьому, що 16 грудня парламент Болгарії схвалив законопроект про ратифікацію договору між міністерствами оборони цієї країни та України про безоплатне надання озброєння, техніки та боєприпасів від 5 грудня.

Президент країни Румен Радев, хоча й висловив невдоволеня таким рішенням, документ все ж підписав, вказавши, що ветувати його немає сенсу, адже саму угоду все рівно змінити вже не можна.

У п'ятницю Міністерство оборони Болгарії оголосило про початок логістичної операції з постачання затвердженої парламентом військової допомоги Україні. При цьому болгарська влада погодила, що з угоди буде виключено пункт, який передбачає, що перелік озброєння може бути змінено рішенням уряду на прохання української сторони, якщо болгарська сторона зможе його задовольнити.

На необхідності виключення цього пункту наголошував Радев. При цьому список озброєння, яке передається Україні, офіційно тримається в секреті. Втім, як зазначав болгарський президент, його країна "категорично" не буде надавати літаки, танки чи системи протиповітряної оборони, які можуть знизити обороноздатність самої Болгарії.