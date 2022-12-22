Путін зазнав поразки і знає, що у нього немає шансів окупувати Україну, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України могла б закінчитися сьогодні, якби лідер країни-агресора РФ Володимир Путін мав гідність.

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Про це Байден заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Джо Байден сказав, що ця зустріч є критичним посланням лідеру Путіну, "що ми з президентом Зеленським єдині".

"Для Путіна і для всіх інших було дуже важливо побачити, що президент Зеленський і я об’єднані, дві країни разом. Путін не зможе досягти успіху. Він зазнає поразки, він вже зазнав поразки і знає, що у нього немає шансів окупувати Україну", – сказав Байден.

Він підкреслив, що американський народ буде стояти поряд з українцями до перемоги у війні.

"США підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно. Ви ніколи не залишитеся наодинці. Я не сумніваюся, що ми збережемо яскраве полум’я свободи", – звернувся він до українського народу.

Президент США зазначив, що для нього "честь бути поруч з українцями в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Байден порівняв війну в Україні із Другою світовою. За його словами, Україна може досягнути успіху на полі бою. Глава Білого дому певен, що Путін уже зазнав поразки у війні, адже українці не сприймуть його.

Він відзначив, що Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон.

Також Байден наголосив на злочинах окупантів, які знищують критичну інфраструктуру України і ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

"Росія навмисно напала на критичну цивільну інфраструктуру України для того, щоб позбавити людей під час найхолоднішого і найтемнішого періоду року. Росія використовує зиму, як зброю для того, щоб людей позбавляти їжі. Це найостанніший приклад злочинів, які здійснює Росія проти мирного населення України. США і союзники розуміють, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна могла відбудовувати свою критичну інфраструктуру", – запевнив він.

Президент США заявив, що він і Володимир Зеленський "розділяють однакове бачення" миру в Україні після вторгнення Росії.

За словами Байдена, Україна після війни має бути "вільною, незалежною та процвітаючою країни, що перебуває в безпеці".

"Ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, і, як я вже сказав, це могло б закінчитися сьогодні, якби Путін мав хоч хоч якусь гідність і вчинив правильно", – зазначив глава Білого дому.

Байден підкреслив, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.

"Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі, - заявив президент США. - Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог", - сказав президент США.

Та попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні.

"Цей хлопець (Путін – Delo.ua), він програє. Ми з Зеленським разом зробимо все, щоб цей хлопець не переміг", - заявив Байден.

Нагадаємо, Байден дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.