Путин потерпел поражение и знает, что у него нет шансов оккупировать Украину, - Байден

Президент США Джо Байден считает, что война России против Украины могла бы закончиться сегодня, если бы у лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина было достоинство.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Джо Байден сказал, что эта встреча является критическим посланием лидеру Путину, "что мы с президентом Зеленским едины".

"Для Путина и для всех других было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я объединены, две страны вместе. Путин не сможет добиться успеха. Он терпит поражение, он уже потерпел поражение и знает, что у него нет шансов оккупировать Украину", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.

"США будут поддерживать храбрый народ Украины столько, сколько необходимо. Вы никогда не останетесь наедине. Я не сомневаюсь, что мы сохраним яркое пламя свободы", – обратился он к украинскому народу.

Президент США отметил, что для него "честь быть рядом с украинцами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Байден сравнил войну в Украине со Второй мировой. По его словам, Украина может добиться успеха на поле боя. Глава Белого дома уверен, что Путин уже потерпел поражение в войне, ведь украинцы его не воспримут.

Также Байден отметил преступления оккупантов, которые уничтожают критическую инфраструктуру Украины и ставят под угрозу жизнь миллионов людей.

"Россия намеренно напала на критическую гражданскую инфраструктуру Украины для того, чтобы лишить людей во время самого холодного и темного периода года. Россия использует зиму как оружие для того, чтобы людей лишать пищи. Это последний пример преступлений, которые совершает Россия против мирного населения Украины. США и союзники понимают, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина могла восстанавливать свою критическую инфраструктуру", – заверил он.

Президент США заявил, что он и Владимир Зеленский "разделяют одинаковое видение" мира в Украине после вторжения России.

По словам Байдена, Украина после войны должна быть "свободной, независимой и преуспевающей страны, которая находится в безопасности".

"Мы оба хотим, чтобы война закончилась, и, как я уже сказал, это могло бы закончиться сегодня, если бы Путин имел хоть какое-то достоинство и поступил правильно", - отметил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что вне зависимости от того, считаешь ли определенного иностранного лидера врагом, диалог все равно остается основой международной политики.

"Вся политика – персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза, - заявил президент США. - Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза. Это друг или это враг", - сказал президент США.

Но, Джо Байден выразил уверенность в том, что Путин проигрывает в войне, а Украина выиграла битвыз а Киев, Харьков и Херсон.

"Этот парень (Путин – Delo.ua), он проиграет. Мы с Зеленским вместе сделаем все, чтобы этот парень не победил", - заявил Байден.

Отметим, Байден дал поручение о выделении оружия, боеприпасов и оборудования для Украины еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.