У МЗС України прокоментували, коли зможуть відправити нового посла до Грузії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що призначення Україною нового посла в Грузії зараз перебуває вже на фінальній стадії. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Коли він поїде до Грузії - це справді питання буде політичного моменту, тому що присутність чи відсутність посла - це завжди політичний сигнал", - зазначив дипломат.

Кулеба при цьому наголосив, що Україна зі свого боку "абсолютно нічого не зробила для того, щоб зіпсувати відносини" з Грузією, а навпаки, інвестувала в їх розвиток.

"Можу сказати так: якщо відносини між українським народом і державою з грузинським народом залишаються незмінно братерськими та позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо. Починаючи зі справи Саакашвілі, якого просто вбивають – треба називати речі своїми іменами – і завершуючи загалом ставленням грузинського уряду до РФ", - заявив глава МЗС.

За словами міністра, до грузинської влади "є питання, є проблеми", однак і зараз сторони мають достатньо каналів комунікації для підтримки зв'язку та спроб ці проблеми вирішувати.

Зазначимо, що у січні грузинський телеканал "Формула" заявляв, що новим українським послом може стати Володимир Лук'янов. Очікувалося, що він розпочне роботу в Тбілісі вже з початку лютого, проте цього так і не сталося. Наразі Лук'янов очолює департамент фінансово-адміністративного менеджменту українського МЗС.

Нагадаємо, що Україна відкликала свого посла з Грузії ще в перші дні після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "за неморальну позицію щодо санкцій" проти РФ, які Грузія вводити не захотіла.