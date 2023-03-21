Главой правления "Укрзализныци" назначили Евгения Лященко

Кабинет министров Украины назначил Евгения Лященко главой правления АО "Укрзализныця" сроком на 2 года. Ранее он являлся членом правления компании и отвечал за финансовый блок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, перед новым главой правления стоят три ключевые задачи:

продолжение реформы "Укрзализныци": выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная) и соответствие европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности;

выполнение инвестиционной программы, в частности, развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация железнодорожных участков;

выход компании на безубыточность.

Евгений Лященко с 2012 года занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а в июле 2014 был назначен директором холдинга Рината Ахметова, где работал до 2019 года.

Членом правления УЗ он стал в 2021 году. До этого Лященко был внештатным советником тогдашнего главы правления компании Александра Камышина.

Напомним, 28 февраля Александр Камышин сообщил, что подал в отставку, отметив, что возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Позже Камышин стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

21 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.