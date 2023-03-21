Головою правління "Укрзалізниці" призначили Євгена Лященка

Кабінет міністрів України призначив Євгена Лященка головою правління АТ "Укрзалізниця" строком на 2 роки. Раніше він був членом правління компанії і відповідав за фінансовий блок. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, наразі перед новим головою правління стоять три ключові завдання:

продовження реформи "Укрзалізниці": виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича й інфраструктурна) та відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки й інклюзивності;

виконання інвестиційної програми, зокрема, розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація залізничних ділянок тощо;

вихід компанії на беззбитковість.

Євген Лященко з 2012 року обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а в липні 2014 року був призначений директором холдингу Ріната Ахметова, де працював до 2019 року.

Членом правління УЗ він став у 2021 році. До цього Лященко був позаштатним радником тодішнього голови правління компанії Олександра Камишіна.

Нагадаємо, 28 лютого Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку, зазначивши, що очолить офіс із євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Пізніше Камишін став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.

21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.