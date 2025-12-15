Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Советник Зеленского Камышин уходит из наблюдательного совета "Укрзализныци": в чем причина

Александр Камышин
Александр Камышин / Укрзалізниця

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныци" от правительства Александр Камышин прекратит свои полномочия 29 декабря 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что Камышин принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Он завершит свою каденцию 29 декабря 2025 года.

В УЗ объясняют, что как советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, Камышин координирует ряд ключевых оборонных проектов и запускает новые, что требует полной концентрации усилий. Следовательно, он вынужден отказаться от представления интересов государства в составе наблюдательного совета УЗ, что также требует постоянного внимания и вовлечённости.

В УЗ заверили, что заполнение позиции представителя государства в составе наблюдательного совета общества будет происходить в четком соответствии с действующими нормами и процедурами.

Камышин отвечал в наблюдательном совете "Укрзализныци" за координацию деятельности с другими органами власти.

Как ранее писала "Украинская правда", после увольнения из "Укрзализныци", Камышин получит новый пост в оборонной сфере. Речь может идти о назначении Камышина на управление проектами совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

"Это еще окончательно не оформлено. Но он идет из-за новой должности в защитнике. Интересно, что работа может быть не в Украине", – предполагает собеседник издания в правительстве.

Карьера Камышина

Камышин с 11 августа 2021 года был исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци", а с апреля 2022 по март 2023 года - уже полноценным председателем правления.

21 марта чиновник   был назначен   Верховным Советом министром по стратегическим отраслям промышленности. При этом из 3   до 24 марта   В 2023 году Камышин успел побыть   внештатным советником   президента Владимира Зеленского.

3 сентября 2024 года Камышин   подал в отставку   с должности министра, которую парламент   поддержал на следующий день. В свою очередь, 8 сентября Зеленский снова   назначил   его своим внештатным советником, а именно советником по стратегическим вопросам.

Ранее Кабмин   утвердил положение   о наблюдательном совете УЗ. Она состоит из семи человек, большинство которых должны составлять независимые члены, а меньшинство – представители государства.

Автор:
Светлана Манько