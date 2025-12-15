Советник Зеленского Камышин уходит из наблюдательного совета "Укрзализныци": в чем причина

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныци" от правительства Александр Камышин прекратит свои полномочия 29 декабря 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что Камышин принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Он завершит свою каденцию 29 декабря 2025 года.

В УЗ объясняют, что как советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, Камышин координирует ряд ключевых оборонных проектов и запускает новые, что требует полной концентрации усилий. Следовательно, он вынужден отказаться от представления интересов государства в составе наблюдательного совета УЗ, что также требует постоянного внимания и вовлечённости.

В УЗ заверили, что заполнение позиции представителя государства в составе наблюдательного совета общества будет происходить в четком соответствии с действующими нормами и процедурами.

Камышин отвечал в наблюдательном совете "Укрзализныци" за координацию деятельности с другими органами власти.

Как ранее писала "Украинская правда", после увольнения из "Укрзализныци", Камышин получит новый пост в оборонной сфере. Речь может идти о назначении Камышина на управление проектами совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

"Это еще окончательно не оформлено. Но он идет из-за новой должности в защитнике. Интересно, что работа может быть не в Украине", – предполагает собеседник издания в правительстве.

Карьера Камышина

Камышин с 11 августа 2021 года был исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци", а с апреля 2022 по март 2023 года - уже полноценным председателем правления.

21 марта чиновник был назначен Верховным Советом министром по стратегическим отраслям промышленности. При этом из 3 до 24 марта В 2023 году Камышин успел побыть внештатным советником президента Владимира Зеленского.

3 сентября 2024 года Камышин подал в отставку с должности министра, которую парламент поддержал на следующий день. В свою очередь, 8 сентября Зеленский снова назначил его своим внештатным советником, а именно советником по стратегическим вопросам.

Ранее Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете УЗ. Она состоит из семи человек, большинство которых должны составлять независимые члены, а меньшинство – представители государства.