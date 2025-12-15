Запланована подія 2

Из-за обстрела на Днепропетровщине зафиксированы задержки поездов

Укрзализныця
Обесточена контактная сеть железной дороги, / Укрзалізниця

В результате вражеских обстрелов на территории Днепропетровской области была обесточена контактная сеть железной дороги, что привело к задержкам в движении пассажирских и пригородных поездов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Для обеспечения перевозок "Укрзализныця" оперативно вывела на маршруты резервные тепловозы. Железнодорожные энергетики постепенно возобновляют движение электротягой, однако задержки поездов через регион сохраняются.

В частности, с отклонением от графика курсируют следующие поезда дальнего сообщения:

  • №119 Днепр – Холм – задержка до 3 часов;
  • №120 Холм - Днепр - до 3 часов 40 минут;
  • №75/76 Киев – Кривой Рог – до 4 часов 25 минут;
  • №37/38 Киев – Запорожье – до 4 часов 10 минут;
  • №79/80 Днепр – Львов – до 6 часов 30 минут.

Также с задержками 3-4 часа курсируют отдельные пригородные поезда в направлении Днепра и Кривого Рога.

В частности, поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует с задержкой около 3 часов, а поезд №6501 Пятихатки — Кривой Рог — до 4 часов.

Напомним, в результате ночного удара российской армии с 5 на 6 декабря в городе Фастов Киевской области был уничтожен депо пригородных электропоездов и частично разрушен вокзал. Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре составил около 400 млн грн .

Автор:
Татьяна Гойденко