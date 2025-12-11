Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)

фастов
Разрушенный вокзал в Фастове / Министерство развития общин и территорий Украины

В результате ночного удара российской армии с 5 на 6 декабря в городе Фастов Киевской области был уничтожен депо пригородных электропоездов и частично разрушен вокзал. По предварительным оценкам, на восстановление депо необходимо около 100 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Вместе с тем, ущерб от уничтоженных трех модернизированных электропоездов – 27 вагонов, обслуживавших Киевщину, Черниговщину и Сумщину – оценивается примерно в 300 млн грн.

Фото 2 — Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)
Фото 3 — Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)
Фото 4 — Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)
Фото 5 — Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)
Фото 6 — Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)

Заместитель министра инфраструктуры Алексей Балеста. вместе с иностранными дипломатами и представителями "Укрзалізниці" посетили разрушенные объекты. В состав делегации вошли представители посольств Германии, Франции, Швейцарии и временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

"Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда - всего 27 вагонов", - подчеркнул Балеста.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке территории депо. Вокзал испытал значительные разрушения и не подлежит ремонту – производится демонтаж к каркасу здания. Восстановление возможно фактически с нуля. Параллельно уже развернуты временные модульные решения по обеспечению минимально необходимой инфраструктуры для пассажиров.

Балеста также призвал международных партнеров принять участие в восстановлении разрушенных объектов и поддержать Украину в преодолении последствий российской агрессии.

Напомним, российская армия в ночь на 6 декабря   ударила по вокзалу города Фастов   в Киевской области. В результате удара здание станции было практически полностью разрушено, также повреждены пассажирские локомотивы.

Автор:
Татьяна Гойденко