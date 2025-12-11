Ущерб от удара по железнодорожной инфраструктуре Фастова составил около 400 млн грн (ФОТО)

В результате ночного удара российской армии с 5 на 6 декабря в городе Фастов Киевской области был уничтожен депо пригородных электропоездов и частично разрушен вокзал. По предварительным оценкам, на восстановление депо необходимо около 100 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Вместе с тем, ущерб от уничтоженных трех модернизированных электропоездов – 27 вагонов, обслуживавших Киевщину, Черниговщину и Сумщину – оценивается примерно в 300 млн грн.

Заместитель министра инфраструктуры Алексей Балеста. вместе с иностранными дипломатами и представителями "Укрзалізниці" посетили разрушенные объекты. В состав делегации вошли представители посольств Германии, Франции, Швейцарии и временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

"Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда - всего 27 вагонов", - подчеркнул Балеста.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке территории депо. Вокзал испытал значительные разрушения и не подлежит ремонту – производится демонтаж к каркасу здания. Восстановление возможно фактически с нуля. Параллельно уже развернуты временные модульные решения по обеспечению минимально необходимой инфраструктуры для пассажиров.

Балеста также призвал международных партнеров принять участие в восстановлении разрушенных объектов и поддержать Украину в преодолении последствий российской агрессии.

Напомним, российская армия в ночь на 6 декабря ударила по вокзалу города Фастов в Киевской области. В результате удара здание станции было практически полностью разрушено, также повреждены пассажирские локомотивы.