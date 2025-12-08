Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Фастове построят новый вокзал вместо уничтоженного атакой РФ

вокзал во Львове
В Фастове полностью демонтируют поврежденный вокзал и построят новый / Нацполиция

АО "Укрзализныця" возведет новое здание вокзала в Фастове Киевской области вместо разрушенного в результате российского удара 6 декабря. На время работы пассажиров будут обслуживать во временной модульной конструкции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Фастова Михаил Нетяжук.

Построят новый

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя Укрзализныци Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию", - отметил Нетяжук.

Он добавил, что проект нового здания вокзала пройдет процедуру публичных обсуждений – к работе над ним обязательно будут вовлечены жители общины.

Также для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установлена палатка

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Фастове  

Российская армия в ночь на 6 декабря ударила по вокзалу города Фастов Киевской области. В результате удара здание станции было практически полностью разрушено, также повреждены пассажирские локомотивы.

"Укрзализныця" оперативно возобновила движение поездов через станцию Фастов. Ремонтные работы выполнили в максимально короткие сроки,

Автор:
Светлана Манько