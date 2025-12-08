В Фастове построят новый вокзал вместо уничтоженного атакой РФ

АО "Укрзализныця" возведет новое здание вокзала в Фастове Киевской области вместо разрушенного в результате российского удара 6 декабря. На время работы пассажиров будут обслуживать во временной модульной конструкции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Фастова Михаил Нетяжук.

Построят новый

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя Укрзализныци Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию", - отметил Нетяжук.

Он добавил, что проект нового здания вокзала пройдет процедуру публичных обсуждений – к работе над ним обязательно будут вовлечены жители общины.

Также для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установлена палатка

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Фастове

Российская армия в ночь на 6 декабря ударила по вокзалу города Фастов Киевской области. В результате удара здание станции было практически полностью разрушено, также повреждены пассажирские локомотивы.

"Укрзализныця" оперативно возобновила движение поездов через станцию Фастов. Ремонтные работы выполнили в максимально короткие сроки,