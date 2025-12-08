У Фастові побудують новий вокзал замість знищеного атакою РФ

АТ "Укрзалізниця" зведе нову будівлю вокзалу у Фастові Київської області замість зруйнованої внаслідок російського удару 6 грудня. На час робіт пасажирів обслуговуватимуть у тимчасовій модульній конструкції.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

Збудують новий

"За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника Укрзалізниці Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію", - зауважив Нетяжук

Він додав, що проєкт нової будівлі вокзалу пройде процедуру публічних обговорень - до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

Також наразі для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу у Фастові

Російська армія в ніч на 6 грудня вдарила по вокзалу міста Фастів на Київщині. Внаслідок удару будівлю станції було практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви.

"Укрзалізниця" оперативно відновила рух поїздів через станцію Фастів. Ремонтні роботи виконали у максимально короткі строки,