Масована атака РФ: що відомо про руйнування інфраструктури та обмеження на залізниці

Сьогодні, 6 грудня, Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, під вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та залізниця. Через пошкодження вузлової станції Фастів на Київщині і приміського рухомого складу довелося запровадити тимчасові зміни в русі поїздів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Масований обстріл Київщини

Уночі Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини перебували під масованим обстрілом російських військ. За попередніми даними, травмовано трьох людей.

У Фастові внаслідок ударів спалахнули пожежі та зафіксовано руйнування на території залізничного вокзалу й моторвагонного депо.

У Нових Петрівцях ( Вишгородський район) уламки збитого БпЛА спричинили масштабну пожежу в складській будівлі площею 5,5 тис. кв. м. Також загорілися три вантажні автомобілі, зруйновано один житловий будинок і пошкоджено ще шість.

У Нежиловичах Бучанського району сталася пожежа та часткове руйнування приватної будівлі.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків нічної атаки.

Росія атакувала Чернігівщину

Чернігівщина вночі зазнала атаки російських безпілотників. У Корюківському районі зафіксовані влучання по житловому сектору та одному з цивільних об’єктів.

У Чернігові та Чернігівському районі удари були спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

Обмеження на залізниці

Цієї ночі пошкоджень зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Жертв немає, однак рух приміських поїздів тимчасово ускладнено, тому на цю добу впроваджено оперативні зміни.

Приміські маршрути обмежено: зі сторони Києва - до станції Мотовилівка; зі сторони Козятина - до станції Кожанка; зі сторони Миронівки - до станції Фастів-2.

Маршрут Київ - Фастів-1 тимчасово замінено на човниковий рух Київ - Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич курсуватиме у сполученні Боярка – Славутич, при цьому його графік залишається незмінним.

Тимчасово призупинено курсування поїздів у напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, не курсуватимуть такі рейси:

№6491 Фастів-1 — Житомир.

№7034 Житомир — Київ-Пас. (приміський).

№7037 Київ-Пас. (приміський) — Житомир.

№6042 Васильків-Центр — Київ-Пас. (приміський).

№6041 Київ-Пас. (приміський) — Васильків-Центр.

№6046 Васильків-Центр — Київ-Пас. (приміський).

Через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово не здійснюватиметься сполучення між Черніговом і Славутичем. Під тимчасове обмеження потрапили рейси:

№6851 Чернігів — Славутич.

№6854 Славутич — Чернігів.

№6853 Чернігів — Славутич.

№6856 Славутич — Чернігів.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.