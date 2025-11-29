РФ масово атакувала Україну: є загиблі, понад 600 тисяч споживачів без світла

У ніч з 28 на 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Внаслідок нічного обстрілу станом на ранок 29 листопада без електропостачання залишилися:

Київ – понад 500 тисяч споживачів;

– понад 500 тисяч споживачів; Київська область – понад 100 тисяч споживачів;

– понад 100 тисяч споживачів; Харківська область – близько 8 тисяч споживачів.

У ДТЕК додали, що без світла через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів столиці.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. У більшості регіонів також продовжують застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Енергетики закликають населення бути готовими до тривалих відключень та економно використовувати електроенергію в години максимального навантаження на мережу.

Наслідки обстрілів

Як пише "Суспільне", руйнування внаслідок влучань уламків зафіксували у кількох районах Києва. Зокрема:

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхівки, у двір девʼятиповерхівки та влучили ще в один житловий будинок. Також зафіксували загоряння на шостому поверсі будівлі.

У Дніпровському районі в одному з будинків пошкоджені два поверхи. Виникла пожежа, яку наразі ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла у 14-поверховому житловому будинку. Її ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж у приватному секторі. Також внаслідок падіння уламків безпілотника у 25-поверховому житловому будинку частково зруйнований фасад кількох поверхів. Горіли припарковані поруч автомобілі. Крім цього, зафіксували падіння уламків на дах 17-поверхового будинку.

У Святошинському районі загорівся другий поверх триповерхівки. Наразі пожежу ліквідували. Також сталося загоряння у приватному секторі.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.

За даними ДСНС станом на 09:00 відомо, що загинули 2 людини. Постраждали 16 осіб, серед них дитина.

Нагадаємо, 28 листопада через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутич залишилися без електропостачання.