- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
РФ масово атакувала Україну: є загиблі, понад 600 тисяч споживачів без світла
У ніч з 28 на 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.
Внаслідок нічного обстрілу станом на ранок 29 листопада без електропостачання залишилися:
- Київ – понад 500 тисяч споживачів;
- Київська область – понад 100 тисяч споживачів;
- Харківська область – близько 8 тисяч споживачів.
У ДТЕК додали, що без світла через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів столиці.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Сьогодні по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. У більшості регіонів також продовжують застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Енергетики закликають населення бути готовими до тривалих відключень та економно використовувати електроенергію в години максимального навантаження на мережу.
Наслідки обстрілів
Як пише "Суспільне", руйнування внаслідок влучань уламків зафіксували у кількох районах Києва. Зокрема:
У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхівки, у двір девʼятиповерхівки та влучили ще в один житловий будинок. Також зафіксували загоряння на шостому поверсі будівлі.
У Дніпровському районі в одному з будинків пошкоджені два поверхи. Виникла пожежа, яку наразі ліквідували.
У Шевченківському районі пожежа виникла у 14-поверховому житловому будинку. Її ліквідували.
У Солом’янському районі горів гараж у приватному секторі. Також внаслідок падіння уламків безпілотника у 25-поверховому житловому будинку частково зруйнований фасад кількох поверхів. Горіли припарковані поруч автомобілі. Крім цього, зафіксували падіння уламків на дах 17-поверхового будинку.
У Святошинському районі загорівся другий поверх триповерхівки. Наразі пожежу ліквідували. Також сталося загоряння у приватному секторі.
У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.
За даними ДСНС станом на 09:00 відомо, що загинули 2 людини. Постраждали 16 осіб, серед них дитина.
Нагадаємо, 28 листопада через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутич залишилися без електропостачання.