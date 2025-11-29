Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,25

49,05

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

РФ масово атакувала Україну: є загиблі, понад 600 тисяч споживачів без світла

відключення світла
Понад 600 тисяч споживачів без світла / Shutterstock

У ніч з 28 на 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Внаслідок нічного обстрілу станом на ранок 29 листопада без електропостачання залишилися:

  • Київ – понад 500 тисяч споживачів;
  • Київська область – понад 100 тисяч споживачів;
  • Харківська область – близько 8 тисяч споживачів.

У ДТЕК додали, що без світла через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів столиці.  

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. У більшості регіонів також продовжують застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Енергетики закликають населення бути готовими до тривалих відключень та економно використовувати електроенергію в години максимального навантаження на мережу.

Наслідки обстрілів

Як пише "Суспільне", руйнування внаслідок влучань уламків зафіксували у кількох районах Києва. Зокрема:

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхівки, у двір девʼятиповерхівки та влучили ще в один житловий будинок. Також зафіксували загоряння на шостому поверсі будівлі.

У Дніпровському районі в одному з будинків пошкоджені два поверхи. Виникла пожежа, яку наразі ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла у 14-поверховому житловому будинку. Її ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж у приватному секторі. Також внаслідок падіння уламків безпілотника у 25-поверховому житловому будинку частково зруйнований фасад кількох поверхів. Горіли припарковані поруч автомобілі. Крім цього, зафіксували падіння уламків на дах 17-поверхового будинку.

У Святошинському районі загорівся другий поверх триповерхівки. Наразі пожежу ліквідували. Також сталося загоряння у приватному секторі.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.

За даними ДСНС станом на 09:00 відомо, що загинули 2 людини. Постраждали 16 осіб, серед них дитина.

Нагадаємо, 28 листопада через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутич залишилися без електропостачання. 

Автор:
Тетяна Гойденко