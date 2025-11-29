Запланована подія 2

РФ массово атаковала Украину: есть погибшие, более 600 тысяч потребителей без света

отключение света
Более 600 тысяч потребителей без света / Shutterstock

В ночь с 28 на 29 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами попали Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В результате ночных обстрелов по состоянию на утро 29 ноября без электроснабжения остались:

  • Киев – более 500 тысяч потребителей;
  • Киевская область – более 100 тысяч потребителей;
  • Харьковская область – около 8 тысяч потребителей.

В ДТЭК добавили, что без света из-за атаки врага без света остались жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов столицы.

Аварийно-восстановительные работы начались во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии. В большинстве регионов также продолжают использоваться графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Энергетики призывают население готовиться к длительным отключениям и экономно использовать электроэнергию в часы максимальной нагрузки на сеть.

Последствия обстрелов

Как пишет "Общественное", разрушение в результате попаданий обломков зафиксировали в нескольких районах Киева. В частности:

В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажки, во двор девятиэтажки и попали еще в один жилой дом. Также зафиксировали возгорание на шестом этаже здания.

В Днепровском районе в одном из домов повреждены два этажа. Возник пожар, который в настоящее время ликвидирован.

В Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме. Ее ликвидировали.

В Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также в результате падения обломков беспилотника в 25-этажном жилом доме частично разрушен фасад нескольких этажей. Горели припаркованные рядом автомобили. Кроме того, зафиксировали падение обломков на крышу 17-этажного дома.

В Святошинском районе загорелся второй этаж трехэтажки. Пожар был ликвидирован. Также произошло возгорание в частном секторе.

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории.

По данным ГСЧС по состоянию на 09:00 известно, что погибли 2 человека. Пострадали 16 человек, в том числе ребенок.

Напомним, 28 ноября из-за поврежденного энергообъекта жители города Славутич остались без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко