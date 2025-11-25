Запланована подія 2

Обстріл у Києві пошкодив 70 маршрутних таксі: змінено роботу низки маршрутів

автобус, сидіння
Через обстріл у Києві постраждали 70 маршрутних таксі / Pixabay

Унаслідок ранкового обстрілу Києва 25 листопада було пошкоджено близько 70 маршрутних таксі, через що в місті тимчасово суттєво скорочено їх випуск на лінії. Зміни стосуються низки маршрутів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Через обстріл постраждали маршрутки

Обмеження можуть вплинути на роботу низки маршрутів, зокрема №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевізники вже розпочали відновлення пошкодженого транспорту та поступово збільшують кількість маршрутних таксі на лініях. Очікується, що роботу буде стабілізовано у найкоротші терміни.

"Попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі. Ситуація контрольована, служби оперативно реагують на всі виклики", - йдеться в повідомленні.

Жителів міста просять враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок і стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, російська армія 25 листопада атакувала Київ ракетами й дронами. За останньою інформацією КМДА, загинули семеро людей, ще 20 постраждали. 

Автор:
Ольга Опенько