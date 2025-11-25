Запланована подія 2

Обстрел в Киеве повредил 70 маршрутных такси: изменена работа ряда маршрутов

автобус, сидение
Из-за обстрела в Киеве пострадали 70 маршрутных такси / Pixabay

В результате утренних обстрелов Киева 25 ноября было повреждено около 70 маршрутных такси, из-за чего в городе временно существенно сокращен их выпуск на линии. Изменения касаются ряда маршрутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Из-за обстрелов пострадали маршрутки

Ограничения могут повлиять на работу ряда маршрутов, в частности №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 24 55 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевозчики уже приступили к восстановлению поврежденного транспорта и постепенно увеличивают количество маршрутных такси на линиях. Ожидается, что работа будет стабилизирована в кратчайшие сроки.

"Несмотря на последствия обстрелов, подавляющее большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов работают в штатном режиме. Ситуация контролируемая, службы оперативно реагируют на все вызовы", - говорится в сообщении.

Жителей города просят учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах.

Напомним, российская армия 25 ноября атаковала Киев ракетами и дронами. По последней информации КГГА, погибли семь человек, еще 20 пострадали.

Автор:
Ольга Опенько