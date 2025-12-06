Запланована подія 2

Массированная атака РФ: что известно о разрушении инфраструктуры и ограничениях на железной дороге

обстрел
Ночные атаки повлекли за собой пожары и разрушения / ГСЧС Украины

Сегодня, 6 декабря, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

Массированный обстрел Киевщины

Ночью Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным обстрелом российских войск. По предварительным данным, травмированы три человека.

В Фастове в результате ударов вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторвагонного депо.

В Новых Петровцах (Вышгородский район) обломки сбитого БпЛА повлекли за собой масштабный пожар в складском здании площадью 5,5 тыс. кв. м. Также загорелись три грузовых автомобиля, разрушен один жилой дом и повреждены еще шесть.

В Нежиловичах Бучанского района произошел пожар и частичное разрушение частного здания.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий ночной атаки.

Россия атаковала Черниговщину

Черниговщина ночью подверглась атаке российских беспилотников. В Корюковском районе зафиксированы попадания по жилому сектору и одному из гражданских объектов.

В Чернигове и Черниговском районе удары были направлены на объекты критической инфраструктуры. В результате атаки возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ограничение на железной дороге

Этой ночью повреждения получила узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Жертв нет, однако движение пригородных поездов временно затруднено, поэтому на эти сутки внедрены оперативные изменения.

Пригородные маршруты ограничены: со стороны Киева – до станции Мотовиловка; со стороны Казатина – до станции Кожанка; со стороны Мироновки – до станции Фастов-2.

Маршрут Киев – Фастов-1 временно заменен на челночное движение Киев – Мотовиловка.

Региональный поезд №892 Фастов – Славутич будет курсировать в сообщении Боярка – Славутич, при этом его график остается неизменным.

Временно приостановлено курсирование поездов по направлениям Житомира и Василькова. В частности, не будут курсировать следующие рейсы:

  • №6491 Фастов-1 - Житомир.
  • №7034 Житомир - Киев-Пасс. (пригородный).
  • №7037 Киев-Пасс. (пригородный) - Житомир.
  • №6042 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (пригородный).
  • №6041 Киев-Пасс. (пригородный) - Васильков-Центр.
  • №6046 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (пригородный).

Из-за вынужденной замены подвижного состава черниговским временно не будет осуществляться сообщение между Черниговом и Славутичем. Во временное ограничение попали рейсы:

  • №6851 Чернигов - Славутич.
  • №6854 Славутич - Чернигов.
  • №6853 Чернигов - Славутич.
  • №6856 Славутич - Чернигов.

Обновлено 13.51: УЗ оперативно возобновила движение поездов через станцию Фастов, по которой ночью был нанесен массированный удар. Благодаря слаженной работе путейщиков, энергетиков, связистов и других специалистов все необходимые ремонтные работы выполнили в максимально короткие сроки, говорится в сообщении компании.

Железнодорожники продолжают обустраивать территорию вокруг вокзала и в депо.

Напомним, в ночь с 28 на 29 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами попали Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

Автор:
Ольга Опенько