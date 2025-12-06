- Тип
Массированная атака РФ: что известно о разрушении инфраструктуры и ограничениях на железной дороге
Сегодня, 6 декабря, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.
Массированный обстрел Киевщины
Ночью Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным обстрелом российских войск. По предварительным данным, травмированы три человека.
В Фастове в результате ударов вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторвагонного депо.
В Новых Петровцах (Вышгородский район) обломки сбитого БпЛА повлекли за собой масштабный пожар в складском здании площадью 5,5 тыс. кв. м. Также загорелись три грузовых автомобиля, разрушен один жилой дом и повреждены еще шесть.
В Нежиловичах Бучанского района произошел пожар и частичное разрушение частного здания.
Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий ночной атаки.
Россия атаковала Черниговщину
Черниговщина ночью подверглась атаке российских беспилотников. В Корюковском районе зафиксированы попадания по жилому сектору и одному из гражданских объектов.
В Чернигове и Черниговском районе удары были направлены на объекты критической инфраструктуры. В результате атаки возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Ограничение на железной дороге
Этой ночью повреждения получила узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Жертв нет, однако движение пригородных поездов временно затруднено, поэтому на эти сутки внедрены оперативные изменения.
Пригородные маршруты ограничены: со стороны Киева – до станции Мотовиловка; со стороны Казатина – до станции Кожанка; со стороны Мироновки – до станции Фастов-2.
Маршрут Киев – Фастов-1 временно заменен на челночное движение Киев – Мотовиловка.
Региональный поезд №892 Фастов – Славутич будет курсировать в сообщении Боярка – Славутич, при этом его график остается неизменным.
Временно приостановлено курсирование поездов по направлениям Житомира и Василькова. В частности, не будут курсировать следующие рейсы:
- №6491 Фастов-1 - Житомир.
- №7034 Житомир - Киев-Пасс. (пригородный).
- №7037 Киев-Пасс. (пригородный) - Житомир.
- №6042 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (пригородный).
- №6041 Киев-Пасс. (пригородный) - Васильков-Центр.
- №6046 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (пригородный).
Из-за вынужденной замены подвижного состава черниговским временно не будет осуществляться сообщение между Черниговом и Славутичем. Во временное ограничение попали рейсы:
- №6851 Чернигов - Славутич.
- №6854 Славутич - Чернигов.
- №6853 Чернигов - Славутич.
- №6856 Славутич - Чернигов.
Обновлено 13.51: УЗ оперативно возобновила движение поездов через станцию Фастов, по которой ночью был нанесен массированный удар. Благодаря слаженной работе путейщиков, энергетиков, связистов и других специалистов все необходимые ремонтные работы выполнили в максимально короткие сроки, говорится в сообщении компании.
Железнодорожники продолжают обустраивать территорию вокруг вокзала и в депо.
Напомним, в ночь с 28 на 29 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами попали Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.