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Ціна нафти на 5 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна на нафту зростає на тлі невизначеності щодо угоди між США та Іраном / Freepik

Ціни на нафту в п’ятницю перейшли до зростання після різкого падіння напередодні: ф’ючерси на Brent та WTI відіграли частину втрат на тлі активності інвесторів після розпродажу на ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent  $95,36 +0,35%
WTI $93,06 +0,02%
Urals $88,72 +2.05%

Станом на 04:08 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 33 центи, або 0,35%, до $95,36 за барель після падіння на 2,84% під час попередніх торгів.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate додала 2 центи, або 0,02%, до $93,06 за барель після зниження на 3,1% у четвер.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання цін на нафту підтримують побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу.

Інвестори оцінюють наслідки відхилення "Хезболлою" пропозиції про припинення вогню в Лівані, призупинення роботи нафтового термінала в Омані, а також затягування переговорів між США та Іраном і збереження обмежень для судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни. 

Автор:
Ольга Опенько