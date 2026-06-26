"Укрзалізниця" залучила на свої проєкти від міжнародних партнерів майже $18 млн допомоги

Україна залучила близько $18 млн міжнародної допомоги для реалізації проєктів "Укрзалізниці" під час Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

Залучені кошти спрямують на захист критичної залізничної інфраструктури, підвищення безпеки руху, модернізацію систем діагностики, розвиток безбар’єрності та інтеграцію української залізниці до європейської транспортної мережі.

Одним із ключових рішень стало виділення додаткового гранту на $10 млн у межах проєкту RELINC, який реалізується за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Кошти планують використати для посилення захисту критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури.

Крім того, "Укрзалізниця" залучить близько 6 млн євро грантового фінансування в межах спільного з польським оператором залізничної інфраструктури PKP Polskie Linie Kolejowe проєкту за програмою Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027.

Проєкт передбачає:

модернізацію залізничної інфраструктури;

створення безбар’єрного доступу до поїздів;

покращення умов для пасажирів.

Також "Укрзалізниця" разом зі шведською компанією Swedfund International працюватиме над впровадженням європейської системи управління залізничним рухом ERTMS. На реалізацію цього напрямку планується залучити близько 1 млн євро грантових коштів.

Впровадження ERTMS є одним із ключових елементів інтеграції української залізниці до єдиного транспортного простору Європейського Союзу.

Нещодавно “Укрзалізниця” уклала грантові угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського Союзу на загальну суму 54 млн євро. Кошти спрямують на три стратегічні напрямки: розвиток безбар’єрності, енергетичну незалежність, підтримку ветеранів та професійний розвиток працівників.