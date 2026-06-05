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Курс валют на 5 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил курс доллара на 5 июня

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, установив в очередной раз новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.06.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,38 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,67 грн (+15 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,19 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,19/44,30
Евро 51,65/51,85
Злотый 12,05/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,95/44,60 51,20/52,05
Ощадбанк 44,00/ 44,65 51,25/52,10 12,20/12,60
ПУМБ 44,00/ 44,70 51,25/52,15 12,20/12,60
Укргазбанк 44,00/ 44,65 51,25/52,10 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,15/ 44,57 51,20/51,90

Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривна и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.

Автор:
Светлана Манько