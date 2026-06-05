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Курс валют на 5 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, установив в очередной раз новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.06.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,38 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,67 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,19/44,30
|Евро
|51,65/51,85
|Злотый
|12,05/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,95/44,60
|51,20/52,05
|Ощадбанк
|44,00/ 44,65
|51,25/52,10
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,00/ 44,70
|51,25/52,15
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|44,00/ 44,65
|51,25/52,10
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,15/ 44,57
|51,20/51,90
Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривна и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.