Гривня у червні: чи втримається долар на рівні 44 грн і що впливатиме на курс

У червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.

Україна завершує травень 2026 року з відносно спокійною ситуацією на валютному ринку. Станом на 31 травня Національний банк встановив офіційний курс гривні на таких рівнях:

1 долар США – 44,26 грн;

1 євро – 51,43 грн.

Для порівняння, місяць тому, 30 квітня курс становив:

1 долар США – 44,08 грн;

1 євро – 51,58 грн.

У травні долар додав 18 копійок, а євро подешевшав на 15 копійок. Загалом місяць минув без суттєвих коливань курсу.

Який курс чекати у червні: пояснення експерта

Червень традиційно вважається одним із відносно прогнозованих місяців, проте в умовах війни він залишається чутливим до новин, як українських, так і світових, пояснює віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус банку Сергій Мамедов: “Найближчим часом навряд чи варто очікувати різких і неконтрольованих змін валютного курсу. Базовий сценарій на червень не передбачає стрімкого послаблення гривні”.

За його прогнозом, у червні долар ймовірно коливатиметься в діапазоні 44-44,8 грн, а євро – у межах 51-52,5 грн. Вплив новин, попиту та міжнародної допомоги зберігатиметься, однак коливання курсу залишатимуться контрольованими, додав експерт.

Що допоможе стабілізувати курс гривні

Основним фактором стабільності продовжує бути політика Національного банку, адже у режимі “керованої гнучкості” регулятор дозволяє ринку визначати курс, але не дає тимчасовим дисбалансам перетворюватись на обвал.

Сергій Мамедов прогнозує, що за потреби НБУ виходитиме на ринок з інтервенціями обсягом $800-900 млн на тиждень, що має стримувати коливання курсу курс гривні. Цей рівень вважається прийнятним для української економіки в умовах війни і дозволяє задовольняти підвищений попит на валюту.

На курс євро суттєво впливатиме ситуація на міжнародних ринках. За прогнозом Сергія Мамедова, головна європейська валюта у червні ймовірно утримуватиметься в діапазоні 51-52,5 грн за євро. Навіть незначні зміни курсу євро та долару на світовому ринку можуть додавати або віднімати по 0,4-0,6 грн на українському ринку.

Як вплине на курс валют міжнародна допомога

Одним із найважливіших чинників підтримки гривні у червні може стати зовнішня допомога партнерів. Україна потребує близько $45 млрд зовнішнього ресурсу у 2026 році і велике значення матиме перший транш з кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

“Коли допомога надходить вчасно, це зменшує нервозність і зменшує ризик спекуляцій на валютному ринку”, – підкреслює Сергій Мамедов.

Регулярність надходження коштів дозволяє поповнювати міжнародні резерви та зберігати спроможність НБУ стримувати різкі зміни у курсі. Проте він і надалі залежатиме від міжнародної допомоги та ситуації на світових ринках.

Додатковим ризиком є ситуація на Близькому Сході, яка може спричинити нове зростання цін на нафту та пальне, а отже і збільшити валютний попит.

Інфляція також матиме вплив. Якщо у травні зростання цін не перевищить 0,7%, річна інфляція може знизитися до 8%, що зменшить попит на валюту.

Можливі сценарії на червень

Сергій Мамедов окреслив кілька можливих сценаріїв на червень:

Базовий сценарій: контрольовані коливання курсу, долар у межах 44-44,8 грн, євро – 51-52,5 грн. Ринок працюватиме стабільно за активного регулювання Національного банку та надходження допомоги. Песимістичний сценарій: загострення бойових дій, затримки міжнародної допомоги або різке подорожчання енергоносіїв можуть посилити девальваційний тиск. Оптимістичний сценарій: швидке надходження траншів допомоги та зниження воєнних ризиків дозволять гривні утримуватися у нижній межі прогнозованого коридору.

Тож за базовим сценарієм курс долара у червні залишатиметься в межах 44-44,8 грн. Водночас ситуація й надалі залежатиме від безпекової ситуації, міжнародної допомоги та рішень НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на 1 червня, зафіксувавши незначне послаблення гривні.

Долар США додав у ціні одну копійку, закріпившись на рівні 44,27 грн. Водночас головна європейська валюта подорожчала сильніше, одразу на одинадцять копійок – до 51,55 грн за євро.