Microsoft потратит на аренду дата-центров сумму, соизмеримую с годовыми доходами государственного бюджета Украины, — более $130 млрд

Microsoft заключила сделки на аренду дата-центров более чем на $130 млрд. Компания наращивает мощности из-за стремительного роста спроса на искусственный интеллект.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times.

Более $130 млрд на дата-центры

Сумма, которую Microsoft планирует направить на аренду дата-центров, превышает $130 млрд. Это примерно соразмерно с общим объемом доходов государственного бюджета Украины на 2026 год, которые определены на уровне более 5,1 трлн грн (около $130 млрд по текущему курсу).

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания планирует примерно удвоить мощности своих дата-центров в течение ближайших двух лет. По его словам, во втором квартале Microsoft запустила 31 новый дата-центр, а за весь финансовый год, завершившийся в конце июня, – 88.

Новые договоры, объявленные компанией, увеличили ее обязательства по дата-центрам более чем на две трети в период с марта по июнь. Microsoft, как и другие крупнейшие технологические компании, активно развивает инфраструктуру, чтобы обеспечить необходимые вычислительные ресурсы для AI-стартапов, в частности OpenAI и Anthropic.

Положительные финансовые результаты позволили акциям Microsoft вырасти на 9% во время послебиржевых торгов, несмотря на всеобщее охлаждение интереса инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. В то же время, с начала года до закрытия торгов в среду акции компании потеряли 17%.

По данным аналитиков, инвесторы положительно отреагировали на прогноз Microsoft по росту доходов в следующем квартале на 45%, что превысило ожидание рынка.

В то же время, масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта существенно увеличили расходы компании. Во втором квартале капитальные расходы Microsoft выросли на 70% в годовом исчислении - до $41 млрд. Около двух третей этой суммы пришлось на краткосрочные активы, в том числе полупроводники, остальные - на строительство дата-центров и другую долгосрочную инфраструктуру.

Рост расходов отразился на свободном денежном потоке компании, который сократился на 23% за год - до $19,6 млрд. В то же время этот показатель превысил прогнозы аналитиков, ожидавших $13,4 млрд.

Несмотря на масштабные инвестиции, Microsoft продемонстрировала сильнейшие финансовые результаты. Общая выручка компании в квартале выросла на 18% – до $90 млрд. Доход сегмента Intelligent Cloud, в который входит облачная платформа Azure, увеличился на 32% – до $39,3 млрд.

Чистая прибыль Microsoft за квартал выросла на 31% – до $35,8 млрд. На результат также повлиял прибыль в $3,2 млрд от доли компании в AI-лаборатории Anthropic.

Объем будущих законтрактованных доходов Microsoft в конце квартала достиг $678 млрд, увеличившись на $51 млрд по сравнению с предыдущим кварталом. При этом компания отметила, что эта сумма не включает в себя обязательства со стороны ведущих AI-компаний, в частности OpenAI и Anthropic.

Microsoft также сообщила, что OpenAI, в которой технологический гигант владеет четвертью акций, принесла компании $24,1 млрд дохода за последний год – около 7% от общего объема продаж Microsoft в $332 млрд.

В то же время, отношения Microsoft с OpenAI остаются сложными: компания является крупнейшим инвестором стартапа и основным поставщиком вычислительных ресурсов, но в то же время они конкурируют в сфере искусственного интеллекта. Инвесторы опасаются, сможет Microsoft сохранить доминирование в программном обеспечении в условиях быстрого развития AI-технологий.

Сатья Наделла заявила, что компания создает универсальную технологическую систему, которая не будет зависеть от одной конкретной AI-модели. Это позволит Microsoft при необходимости использовать собственные разработки или решения других компаний, включая OpenAI и Anthropic, в зависимости от стоимости, качества и эффективности.

Напомним, американский разработчик микросхем Nvidia подписал договоры аренды будущего дата-центра в штате Техас на сумму до 50 миллиардов долларов. Компания арендует весь комплекс мощностью 1 гигаватт, который строит девелопер Hut 8.