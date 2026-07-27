Защита от кибератак: Nvidia и Microsoft объединились для безопасности искусственного интеллекта

Nvidia, Microsoft, SpaceX, Palantir и десятки других технологических компаний из США и Европы объявили о создании коалиции Open Secure AI Alliance. Инициатива сосредоточена на безопасности открытых моделей искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC .

Поводом для этого стала масштабная кибератака на платформу Hugging Face с помощью вредоносных моделей OpenAI. Защитники сервиса не смогли использовать ведущие американские системы из-за жестких ограничений и были вынуждены обратиться к открытой китайской модели.

Потребность в открытых системах киберзащиты

В Nvidia отметили, что недавний инцидент по Hugging Face стал четким напоминанием о необходимости предоставить специалистам по кибербезопасности открытые агентные системы для самообороны.

В отличие от закрытых разработок Anthropic или OpenAI открытые модели можно свободно загружать, модифицировать и развертывать на собственной инфраструктуре.

Попытки ограничить китайский ШИ

В то же время в Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу активного использования китайских открытых моделей и случаи "дистилляции" — скачивания знаний из ведущих американских систем.

Министерство финансов США уже пригрозило санкциями против китайских компаний, причастных к подобным атакам. Правительство рассматривает возможность запрета транзакций с китайскими моделями, включая их размещение в облаке.

Более двух десятков компаний призвали чиновников воздержаться от преждевременных ограничений на модели с открытыми весами, ведь это может помешать инновациям и конкурентоспособности.

Напомним, ранее Nvidia заключила сделку на $1,5 млрд с Amkor Technology Inc. о подписке и укреплении мощностей по упаковке полупроводников в рамках стратегии по расширению производства чипов в США.