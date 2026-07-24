Nvidia инвестирует $1,5 млрд в США для расширения производства ИИ-чипов

Американский разработчик микросхем Nvidia Corp. заключил сделку на сумму $1,5 миллиарда с компанией Amkor Technology Inc. для укрепления мощностей по упаковке полупроводников. Соглашение предусматривает подписку со стороны Nvidia и является частью более масштабной стратегии по расширению производства чипов на территории США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Финансирование поможет Amkor нарастить производственные мощности в штате Аризона. На фоне этой новости акции Amkor выросли ориентировочно на 15% во время вечерних торгов. Партнерство будет сосредоточено на технологиях корпусирования и тестирования чипов искусственного интеллекта.

Корпусирование является критически важным финальным этапом в производстве полупроводников, во время которого чипы размещают в специальном корпусе, что позволяет взаимодействовать с другими компонентами. Новое предприятие в Аризоне дополнит существующие мощности Amkor в Азии и позволит сформировать более устойчивую и географически диверсифицированную глобальную сеть поставок.

Преодоление дефицита мощностей

Соглашение стало очередным шагом в серии сделок Nvidia, активно использующей собственные ресурсы для масштабирования рынка вычислительных мощностей для ИИ. Nvidia остается ведущим разработчиком ускорителей искусственного интеллекта – высокоценных чипов, необходимых для создания и работы ИИ-систем.

Усовершенствованная корпусировка сложных компонентов, в частности ускорителей, стала главным слабым звеном в цепи поставок из-за стремительного роста спроса Современные продукты требуют использования сложных материалов и технологий, чтобы обеспечить их подключение к высокопроизводительным компьютерам в дата-центрах.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia привлечет $25 миллиардов через первый за пять лет выпуск облигаций. Американская корпорация Nvidia объявила о планах привлечь 25 миллиардов долларов из-за масштабного выпуска корпоративных облигаций в США. Это первый выход лидера рынка ИИ-чипов на рынок заимствований с 2021 года, направленный на повышение ликвидности компании.