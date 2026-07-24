Nvidia інвестує $1,5 млрд у США для розширення виробництва ШІ-чипів

Американський розробник мікросхем Nvidia Corp. уклав угоду на суму $1,5 мільярда з компанією Amkor Technology Inc. для зміцнення потужностей із пакування напівпровідників. Угода передбачає передплату з боку Nvidia та є частиною масштабнішої стратегії з розширення виробництва чипів на території США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Фінансування допоможе Amkor наростити виробничі потужності у штаті Аризона. На тлі цієї новини акції Amkor зросли орієнтовно на 15% під час вечірніх торгів. Партнерство буде зосереджене на технологіях корпусування та тестування чипів для штучного інтелекту.

Корпусування є критично важливим фінальним етапом у виробництві напівпровідників, під час якого чипи розміщують у спеціальному корпусі, що дозволяє їм взаємодіяти з іншими компонентами. Нове підприємство в Аризоні доповнить наявні потужності Amkor в Азії та дозволить сформувати більш стійку й географічно диверсифіковану глобальну мережу постачання.

Подолання дефіциту потужностей

Угода стала черговим кроком у серії угод Nvidia, яка активно використовує власні ресурси для масштабування ринку обчислювальних потужностей для ШІ. Nvidia залишається провідним розробником прискорювачів штучного інтелекту — високоцінних чипів, необхідних для створення та роботи ШІ-систем.

Удосконалене корпусування складних компонентів, зокрема прискорювачів, стало головною слабкою ланкою у ланцюгу постачання через стрімке зростання попиту Сучасні продукти вимагають використання складних матеріалів і технологій, щоб забезпечити їхнє підключення до високопродуктивних комп'ютерів у дата-центрах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia залучить $25 мільярдів через перший за п'ять років випуск облігацій. Американська корпорація Nvidia оголосила про плани залучити 25 мільярдів доларів через масштабний випуск корпоративних облігацій у США. Це перший вихід лідера ринку ШІ-чипів на ринок запозичень з 2021 року, спрямований на підвищення ліквідності компанії.