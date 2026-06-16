Nvidia залучить $25 мільярдів через перший за п'ять років випуск облігацій

Американська корпорація Nvidia оголосила про плани залучити 25 мільярдів доларів через масштабний випуск корпоративних облігацій у США. Це перший вихід лідера ринку ШІ-чипів на ринок запозичень з 2021 року, спрямований на підвищення ліквідності компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, початковий план передбачав залучення 20 мільярдів доларів, проте через шалений ажіотаж обсяг запозичень збільшили. Загальний попит з боку інвесторів на боргові папери техногіганта сягнув 85 мільярдів доларів.

Облігації складатимуться із семи траншів із різними термінами погашення, найдовший з яких розрахований до 2056 року. Організаторами випуску виступили провідні інвестиційні банки Goldman Sachs, J.P. Morgan та Morgan Stanley.

Мета запозичень та порівняння з іншими IT-гігантами

Представники Nvidia зазначили, що залучені кошти будуть використані на загальнокорпоративні цілі, включаючи погашення та рефінансування поточних боргових зобов'язань. Проте фінансові аналітики зауважують, що головна мета цього кроку — встановити чіткий ліквідний орієнтир для вартості кредитування компанії на ринку капіталу.

Специфіка поточної стратегії Nvidia має кілька важливих нюансів:

Обмеження кредитних спредів: компанія навмисно зафіксувала ліміт на рівні 25 мільярдів доларів, аби утримати мінімальну вартість обслуговування боргу.

На відміну від власників великих хмарних інфраструктур, Nvidia не будує власні гігантські дата-центри, а постачає для них процесори. Тобто залучені кошти не підуть безпосередньо на капітальні витрати для будівництва серверних потужностей.

Фінансова безпека: станом на кінець кварталу (квітень 2026 року) компанія вже мала солідний запас в обсязі 13,24 мільярда доларів у вигляді готівки та її еквівалентів.

Цей крок відображає загальну тенденцію на ринку Big Tech, де витрати на штучний інтелект продовжують стрімко зростати. За прогнозами, сукупні інвестиції технологічних гігантів у сферу ШІ цього року перевищать 700 мільярдів доларів порівняно з 400 мільярдами у 2025 році.

Щоб утримувати лідерство у секторі, Nvidia перейшла на модель щорічного оновлення своїх процесорів, кожен з яких має значно вищі обчислювальні потужності для навчання масштабних мовних моделей штучного інтелекту. На тлі новин про випуск облігацій акції Nvidia на закритті торгів зросли на 3,3%.

Нагадаємо, Nvidia підписала низку угод із південнокорейськими гігантами для розвитку ШІ. Американська корпорація уклала стратегічні контракти з лідерами ринку Південної Кореї, зокрема зі SK Hynix та Naver, щоб гарантувати стабільні поставки критично важливих мікросхем пам'яті високої пропускної здатності для своєї інфраструктури.