Nvidia та Hyundai розширюють співпрацю для масового випуску роботів із штучним інтелектом

Американська корпорація Nvidia та південнокорейська компанія Hyundai Motor Group домовилися суттєво посилити свій альянс. Партнери планують об'єднати зусилля, щоб перетворити теоретичні розробки у сфері штучного інтелекту та робототехніки на реальні промислові товари великого масштабу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг та керівник Hyundai Motor Чон Ий Сун зустрілися в Сеулі, де обговорили розширену програму дій. Головна мета оновленого плану — перенести розумних роботів із дослідницьких лабораторій безпосередньо на заводські конвеєри.

Використовуючи величезну виробничу екосистему та ресурси Hyundai, компанії хочуть створити єдині цифрові платформи, які потім можна буде масштабувати по всьому світу. Робототехніка вже давно є основою їхньої співпраці. Чудовим прикладом цього став людиноподібний робот Atlas від Hyundai, готова до серійного випуску модель якого привернула велику увагу інвесторів після показу на виставці CES у січні.

Заводи для штучного інтелекту та проєкт у Семонгимі

За словами Дженсена Хуанга, компанії вже дуже близько підійшли до промислового випуску роботів та планують впровадити штучний інтелект у всі форми мобільності. Він підкреслив, що Hyundai ідеально підходить для лідерства у цьому процесі завдяки своїм можливостям випускати техніку напрочуд великими партіями та сильним позиціям у важкій промисловості.

Ще однією важливою темою переговорів став масштабний проєкт компанії Hyundai у корейському портовому місті Семонгим вартістю 9 трильйонів вон (близько 5,9 мільярда доларів). Керівник Nvidia навіть порівняв цю територію з американською Кремнієвою долиною і назвав її "ШІ-долиною Південної Кореї". Ця ініціатива передбачає будівництво великого дата-центру штучного інтелекту, спеціального промислового кластера для випуску роботів та сучасного водневого заводу.

Керівництво Hyundai зазначило, що місто отримає нові інвестиції, і якщо Nvidia офіційно приєднається до проєкту, компанії зможуть створити ідеальну ШІ-екосистему та спільний центр обробки даних.

Перед початком офіційної зустрічі Чон Ий Сун показав Дженсену Хуангу оновлений вестибюль штаб-квартири Hyundai, який зараз працює як тестовий майданчик для роботів. Там автономні машини вже самостійно займаються охороною, розносять посилки та навіть поливають кімнатні рослини.

Нагадаємо, Nvidia підписала низку угод із південнокорейськими гігантами для розвитку ШІ. Корпорація уклала серію стратегічних контрактів у Південній Кореї, зокрема з виробником напівпровідників SK Hynix, конгломератами Doosan та LG Group, а також телеком-оператором SK Telecom. Ці домовленості покликані забезпечити безперебійні поставки швидкої пам'яті високої пропускної здатності для нових ШІ-процесорів Nvidia та розбудувати мережу дата-центрів.