Nvidia випустила новий чип для штучного інтелекту, який уже купують OpenAI та SpaceX

Nvidia представила новий чип RTX Spark, який впроваджує штучний інтелект безпосередньо в ноутбуки та ПК. Цим кроком компанія посилює конкуренцію з AMD, Intel та Apple.

Як заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан на технологічній конференції Computex на Тайвані, чип RTX Spark є результатом трирічної співпраці з Microsoft з метою "перевинайти ПК" для ери штучного інтелекту.

Головна особливість новинки — здатність запускати автономних ШІ-агентів локально на пристрої, без обов'язкового використання хмарних обчислень. Новину розроблено у партнерстві з тайванською компанією MediaTek.

"RTX Spark прагне перетворити традиційний ПК на персональний комп’ютер Agentic AI. Це буде момент "iPhone або ChatGPT" для сегмента персональних комп’ютерів", — зазначив Ніл Шах, співзасновник Counterpoint Research.

Окрім цього, Nvidia анонсувала центральний процесор Vera, створений спеціально для ШІ-агентів. За словами Хуана, першими користувачами Vera вже стали OpenAI, Anthropic та SpaceX.

Очільник корпорації, чия капіталізація сягнула $5 трлн, підкреслив, що нові процесори відкривають для компанії ринок обсягом $200 млрд.

Галузеві лідери погоджуються з вектором розвитку техногіганта. Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон також назвав 2026 рік поворотним моментом для агентного ШІ.

За його словами, індустрія переходить від ШІ як простого інструменту відповідей на запити до повністю автономних помічників, що робить локальні обчислення на пристроях неминучими.

Зауважимо, Nvidia з початку 2026 року спрямувала понад 40 млрд доларів на інвестиції в публічні та приватні компанії. Мета цієї стратегії — зміцнити власне домінування та гарантувати, що світова цифрова інфраструктура працюватиме саме на стандартах Nvidia.