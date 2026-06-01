Nvidia выпустила новый чип для искусственного интеллекта, который уже покупают OpenAI и SpaceX

Nvidia представила новый чип RTX Spark / Depositphotos

Nvidia представила новый чип RTX Spark, внедряющий искусственный интеллект непосредственно в ноутбуки и ПК. Этим шагом компания усиливает конкуренцию с AMD, Intel и Apple.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Как заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан на технологической конференции Computex на Тайване, чип RTX Spark является результатом трехлетнего сотрудничества с Microsoft с целью "переизвлечь ПК" для эры искусственного интеллекта.

Главная особенность новинки – способность запускать автономных ШИ-агентов локально на устройстве, без обязательного использования облачных вычислений. Новость разработана в партнерстве с тайваньской компанией MediaTek.

"RTX Spark стремится превратить традиционный ПК в персональный компьютер Agentic AI. Это будет момент "iPhone или ChatGPT" для сегмента персональных компьютеров", - отметил Нил Шах, соучредитель Counterpoint Research.

Кроме того, Nvidia анонсировала центральный процессор Vera, созданный специально для ШИ-агентов. По словам Хуана, первыми пользователями Vera стали OpenAI, Anthropic и SpaceX.

Глава корпорации, чья капитализация достигла $5 трлн, подчеркнул, что новые процессоры открывают для компании рынок в размере $200 млрд.

Отраслевые лидеры согласны с вектором развития техногиганта. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон также назвал 2026 год поворотным моментом для агентного ИИ.

По его словам, индустрия переходит от ИИ как простого инструмента ответов на запросы к полностью автономным помощникам, что делает локальные вычисления на устройствах неизбежными.

Отметим, что Nvidia с начала 2026 года направила более 40 млрд долларов на инвестиции в публичные и частные компании. Цель этой стратегии – укрепить собственное доминирование и гарантировать, что мировая цифровая инфраструктура будет работать именно на стандартах Nvidia.

Автор:
Татьяна Бессараб