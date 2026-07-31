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Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1619-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів-камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, сім пунктів управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три з реактивних систем залпового вогню.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою ініормацією, противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак ворога у бік Тищенківки й Радьківки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Тихонівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 45 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Гірке, Цвіткове та Чарівне.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Щербаків.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько