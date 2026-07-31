Трамп пояснив позицію США щодо ліцензії на ракети Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, США обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво озброєння, хоча питання залишається на розгляді.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення Financial Times.

Ліцензія на виробництво ракет Patriot в Україні

Відповідаючи на запитання про можливість локалізації виробництва ракет Patriot в Україні, Трамп зазначив: "Не впевнений. Ми розглядаємо це питання". Він додав, що Patriot є надзвичайно потужною зброєю, тому США зважено ставляться до питання передачі відповідних ліцензій і загалом не практикують ліцензування військового обладнання.

Заява пролунала через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, під час переговорів сторони обговорили можливість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших питань двосторонньої співпраці. Водночас на початку липня, під час саміту НАТО, Трамп заявляв про готовність Вашингтона надати Україні ліцензію на виробництво ракет для цих систем.

Як зазначає Financial Times, комплекси Patriot залишаються одним із ключових елементів української протиповітряної оборони, оскільки здатні перехоплювати російські балістичні ракети. Видання також вказує, що готовність американської сторони розглянути локалізацію виробництва таких ракет стала одним із важливих результатів переговорів Трампа із Зеленським.

Окремо президент США наголосив, що головною метою Вашингтона залишається припинення війни Росії проти України та досягнення миру.

Раніше повідомляломь, що Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для систем Patriot. Це один із ключових засобів протиповітряної оборони, які Україна використовує для захисту від російських атак.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.