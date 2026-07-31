Кросовери зайняли 53% імпорту вживаних авто в Україну

У першому півріччі кросовери становили 53% усіх вживаних легковиків, ввезених в Україну з-за кордону. У цьому сегменті переважають бензинові автомобілі з часткою 61%, а найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Tiguan.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у січні-червні український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Середній вік ввезених кросоверів становив вісім років.

За типом силової установки імпортовані вживані кросовери розподілилися так:

бензинові — 61%;

дизельні — 19%;

електромобілі — 9%;

гібриди — 8%;

автомобілі з газобалонним обладнанням — 3%.

Найпопулярнішим кросовером з пробігом став Volkswagen Tiguan — за пів року в Україну ввезли 4549 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 4549 авто; Audi Q5 — 3962; Nissan Rogue — 3896; Ford Escape — 2446; Nissan Qashqai — 2166; Mazda CX-5 — 2086; BMW X3 — 1801; BMW X5 — 1646; Audi Q7 — 1615; Tesla Model Y — 1468.

Таким чином, кросовери залишаються ключовим сегментом імпорту вживаних автомобілів, а електричні та гібридні моделі разом поки займають 17% цього ринку.

Зауважмо, що загалом у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.