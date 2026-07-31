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Кросовери зайняли 53% імпорту вживаних авто в Україну
У першому півріччі кросовери становили 53% усіх вживаних легковиків, ввезених в Україну з-за кордону. У цьому сегменті переважають бензинові автомобілі з часткою 61%, а найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Tiguan.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом у січні-червні український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Середній вік ввезених кросоверів становив вісім років.
За типом силової установки імпортовані вживані кросовери розподілилися так:
- бензинові — 61%;
- дизельні — 19%;
- електромобілі — 9%;
- гібриди — 8%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 3%.
Найпопулярнішим кросовером з пробігом став Volkswagen Tiguan — за пів року в Україну ввезли 4549 таких автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Volkswagen Tiguan — 4549 авто;
- Audi Q5 — 3962;
- Nissan Rogue — 3896;
- Ford Escape — 2446;
- Nissan Qashqai — 2166;
- Mazda CX-5 — 2086;
- BMW X3 — 1801;
- BMW X5 — 1646;
- Audi Q7 — 1615;
- Tesla Model Y — 1468.
Таким чином, кросовери залишаються ключовим сегментом імпорту вживаних автомобілів, а електричні та гібридні моделі разом поки займають 17% цього ринку.
Зауважмо, що загалом у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.