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Кросовери зайняли 53% імпорту вживаних авто в Україну

Кросовери зайняли 53% імпорту вживаних авто в Україну
Кросовери зайняли 53% імпорту вживаних авто в Україну / Depositphotos

У першому півріччі кросовери становили 53% усіх вживаних легковиків, ввезених в Україну з-за кордону. У цьому сегменті переважають бензинові автомобілі з часткою 61%, а найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Tiguan.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у січні-червні український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Середній вік ввезених кросоверів становив вісім років.

За типом силової установки імпортовані вживані кросовери розподілилися так:

  • бензинові — 61%;
  • дизельні — 19%;
  • електромобілі — 9%;
  • гібриди — 8%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 3%.

Найпопулярнішим кросовером з пробігом став Volkswagen Tiguan — за пів року в Україну ввезли 4549 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  1. Volkswagen Tiguan — 4549 авто;
  2. Audi Q5 — 3962;
  3. Nissan Rogue — 3896;
  4. Ford Escape — 2446;
  5. Nissan Qashqai — 2166;
  6. Mazda CX-5 — 2086;
  7. BMW X3 — 1801;
  8. BMW X5 — 1646;
  9. Audi Q7 — 1615;
  10. Tesla Model Y — 1468.

Таким чином, кросовери залишаються ключовим сегментом імпорту вживаних автомобілів, а електричні та гібридні моделі разом поки займають 17% цього ринку.

Зауважмо, що загалом у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.

Автор:
Тетяна Гойденко