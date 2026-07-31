"Пожмашина" інвестує понад $1,3 млн у власну генерацію за підтримки банку "Південний"

Один із провідних українських виробників протипожежної, аварійно-рятувальної та спеціалізованої техніки – компанія "Пожмашина" – реалізує проєкт із будівництва власної системи генерації електроенергії за підтримки банку "Південний". Загальний обсяг інвестицій перевищує 1,3 млн доларів.

Проєкт передбачає встановлення дахової сонячної електростанції потужністю 1,5 МВт і системи накопичення енергії ємністю 2,6 МВт, яка дозволяє використовувати накопичену електроенергію під час відключень або в години пікового споживання. Таке рішення має забезпечити підприємству не лише суттєве скорочення витрат на електроенергію, а й безперервність виробничих процесів навіть під час відключень електроенергії.

Фінансування реалізується за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9 %". На етапі підготовки проєкту банк "Південний" запропонував можливі моделі фінансування, рекомендував постачальників обладнання, а також спільно з підприємством побудував фінансову модель і розрахував прогнозну окупність інвестиції. Крім цього, банк супроводжував клієнта на всіх етапах погодження та фінансування імпортного контракту.

Для "Пожмашини", яка з 1927 року виробляє пожежну техніку та має енергоємне виробництво, ключовими факторами інвестиції стали безперервність технологічних процесів, можливість автономної роботи під час блекаутів і скорочення витрат на електроенергію.

За прогнозними розрахунками, після введення об’єкта в експлуатацію підприємство зможе скоротити витрати на електроенергію більш ніж на 60%, а очікуваний строк окупності комплексу "сонячна електростанція і система накопичення енергії" становитиме до п’яти років.

Наразі проєкт перебуває на стадії реалізації, тому оцінювати фактичний економічний ефект ще зарано. Водночас він уже демонструє підхід, який дедалі частіше вибирає український бізнес: інвестувати у власну генерацію не лише заради економії, а й для забезпечення стабільної роботи виробництва та зниження залежності від зовнішньої енергосистеми.

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