Google випустив ШІ Gemini для керування роботами

Підрозділ Google DeepMind презентував новий штучний інтелект для роботів Gemini Robotics 2, який дозволяє людиноподібним машинам координувати рухи всього тіла. Система допомагає роботам ходити, присідати та взаємодіяти з предметами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Можливості нового Gemini Robotics 2

На відміну від попередньої версії, яка керувала переважно верхньою частиною тулуба, Gemini Robotics 2 здатна спрямовувати всі рухи гуманоїда — від голови до ніг.

Під час демонстрації модель керувала роботом Apollo від компанії Apptronik: гуманоїд пройшов через кімнату, оминув перешкоди, підняв лійку та поставив її на нижню полицю.

Загалом Google DeepMind випустив три моделі, які можуть працювати разом або окремо:

Gemini Robotics 2: перетворює дані з камер та команди звичайною мовою у фізичні рухи.

Gemini Robotics ER 2: система міркувань, яка планує багатокрокові завдання та може координувати роботу кількох роботів.

On-Device 2: модель для виконання обчислень безпосередньо на роботі.

Проблема спритності та безпека

У DeepMind зазначають, що справжня спритність роботів залишається віддаленою метою. Рухи машин досі повільні, оскільки їм потрібен час для обдумання рішень, які люди ухвалюють інтуїтивно. Крім того, роботам потрібно набагато більше часу на навчання, ніж людям, які можуть скоригувати поведінку вже після однієї-двох помилок.

Під час тестувань дрібної моторики система змогла успішно викрутити лампочку у 92% випадків. Водночас складніші завдання, як-от зав'язування пакета для сміття, мали нижчий рівень успішності.

У Google також додали, що Gemini Robotics ER 2 є найбезпечнішою моделлю компанії: вона здатна розпізнавати невизначеність і відмовлятися від виконання небезпечних вказівок.

Доступність моделі

Модель Gemini Robotics ER 2 вже доступна для розробників на платформі AI Studio та у приватній версії на Google Cloud. Моделі Gemini Robotics 2 та On-Device 2 надані для тестування понад 100 партнерам, серед яких Apptronik, Agile Robots SE та Boston Dynamics.

Нагадаємо, Google оновив легкі моделі Gemini, але відклав реліз флагманської 3.5 Pro, не надавши нових термінів виходу Pro-версії, реліз якої затримується.