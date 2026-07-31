У чотирьох областях України частково немає світла після атак

Станом на ранок 31 липня частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях залишається без електроенергії через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Водночас загальноукраїнські обмеження споживання електроенергії на сьогодні не прогнозуються.

Відновлювальні роботи тривають у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри локальні знеструмлення, застосування графіків обмеження електроенергії 31 липня не очікується.

Споживачам рекомендують за можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 10:00 до 16:00.

Додамо, Міненерго готує енергосистему України до максимальних навантажень у серпні. Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка збільшить споживання електроенергії на 1 ГВт.