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У чотирьох областях України частково немає світла після атак
Станом на ранок 31 липня частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях залишається без електроенергії через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.
Водночас загальноукраїнські обмеження споживання електроенергії на сьогодні не прогнозуються.
Відновлювальні роботи тривають у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Попри локальні знеструмлення, застосування графіків обмеження електроенергії 31 липня не очікується.
Споживачам рекомендують за можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 10:00 до 16:00.
Додамо, Міненерго готує енергосистему України до максимальних навантажень у серпні. Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка збільшить споживання електроенергії на 1 ГВт.