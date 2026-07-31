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В четырех областях Украины частично нет света после атак

линии электропередач
В четырех областях Украины частично нет света после атак / Depositphotos

По состоянию на утро 31 июля часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской и Николаевской областях остается без электроэнергии из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В то же время общеукраинские ограничения потребления электроэнергии на сегодняшний день не прогнозируются.

Восстановительные работы продолжаются в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Несмотря на локальные обесточивания, применение графиков ограничения электроэнергии 31 июля не ожидается.

Потребителям рекомендуют по возможности переносить использование мощных электроприборов на дневной период с 10:00 до 16:00.

Минэнерго готовит энергосистему Украины к максимальным нагрузкам в августе. На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая увеличит потребление электроэнергии на 1 ГВт.

Автор:
Татьяна Гойденко