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В четырех областях Украины частично нет света после атак
По состоянию на утро 31 июля часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской и Николаевской областях остается без электроэнергии из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
В то же время общеукраинские ограничения потребления электроэнергии на сегодняшний день не прогнозируются.
Восстановительные работы продолжаются в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Несмотря на локальные обесточивания, применение графиков ограничения электроэнергии 31 июля не ожидается.
Потребителям рекомендуют по возможности переносить использование мощных электроприборов на дневной период с 10:00 до 16:00.
Минэнерго готовит энергосистему Украины к максимальным нагрузкам в августе. На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая увеличит потребление электроэнергии на 1 ГВт.