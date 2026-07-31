Правительство распределило 1,6 млрд млн на профессиональное образование, лицеи и школьное питание

Кабинет Министров Украины направил более 1,6 млрд грн на модернизацию техникумов, обустройство 130 будущих академических лицеев и питание младших школьников в 8 прифронтовых областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Более 860 млн грн направлено на модернизацию заведений профессионального и профессионального высшего образования. Денежные средства пойдут на реализацию более 100 проектов в регионах.

Модернизация профтехов и лицеев

Проект включает строительство и обновление учебных объектов; создание новых мастерских и лабораторий; закупку современного оборудования; мероприятия по энергоэффективности; обеспечение безопасности и безбарьерности.

Также завершено распределение субвенции в размере почти 700 млн. грн. для 130 будущих академических лицеев в 22 областях Украины. На эти средства приобретут учебное, компьютерное и мультимедийное оборудование, мебель, оборудование для лабораторий естественных дисциплин и STEM.

Питание школьников

Дополнительно предусмотрено 83,6 млн грн для помощи общинам в организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов в 8 прифронтовых областях:

Днепропетровской;

Запорожский;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Средства предоставлены Всемирной продовольственной программой ООН. Общий бюджет на питание школьников в 2026 году составляет 14,4 млрд. грн.

Напомним, в I полугодии 2026 года на финансирование сферы образования в Украине было направлено 272,9 млрд грн. Из этой суммы 151,7 млрд. грн. выделили непосредственно из государственного бюджета с учетом трансфертов.