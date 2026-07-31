Страхового брокера "Смартпрогресс" исключили из реестра НБУ

Национальный банк Украины исключил ООО "Страховой брокер "Смартпрогресс" из Реестра страховых посредников в качестве страхового и перестрахового брокера.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Причиной стало то, что компания за последние 12 месяцев не осуществляла деятельности по предоставлению посреднических услуг.

В НБУ объяснили, что основанием для исключения стали положения закона "О страховании", предусматривающие такое решение в случае отсутствия посреднической деятельности в течение 12 месяцев.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 июля 2026 года.

Напомним, НБУ лишил лицензий на осуществление страховой деятельности компании "Аско ДС" и "Победа". Решение принято из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковых операций.