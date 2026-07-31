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Кроссоверы заняли 53% импорта подержанных авто в Украину

Кроссоверы заняли 53% импорта подержанных авто в Украину
Кроссоверы заняли 53% импорта подержанных авто в Украину / Depositphotos

В первом полугодии кроссоверы составляли 53% всех подержанных легковушек, ввезенных в Украину из-за границы. В этом сегменте преобладают бензиновые автомобили с долей 61%, а самой популярной моделью стал Volkswagen Tiguan.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В январе-июне украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Средний возраст ввозимых кроссоверов составлял восемь лет.

По типу силовой установки импортируемые подержанные кроссоверы распределились следующим образом:

  • бензиновые - 61%;
  • дизельные – 19%;
  • электромобили - 9%;
  • гибриды - 8%;
  • автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Самым популярным кроссовером с пробегом стал Volkswagen Tiguan – за полгода в Украину ввезли 4549 таких автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

  1. Volkswagen Tiguan - 4549 авто;
  2. Audi Q5 - 3962;
  3. Nissan Rogue - 3896;
  4. Ford Escape - 2446;
  5. Nissan Qashqai - 2166;
  6. Mazda CX-5 - 2086;
  7. BMW X3 - 1801;
  8. BMW X5 - 1646;
  9. Audi Q7 - 1615;
  10. Tesla Model Y - 1468.

Таким образом, кроссоверы остаются ключевым сегментом импорта б/у автомобилей, а электрические и гибридные модели вместе пока занимают 17% этого рынка.

Отметим, что в первом полугодии 2026 года кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.

Автор:
Татьяна Гойденко