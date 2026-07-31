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Кроссоверы заняли 53% импорта подержанных авто в Украину
В первом полугодии кроссоверы составляли 53% всех подержанных легковушек, ввезенных в Украину из-за границы. В этом сегменте преобладают бензиновые автомобили с долей 61%, а самой популярной моделью стал Volkswagen Tiguan.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
В январе-июне украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Средний возраст ввозимых кроссоверов составлял восемь лет.
По типу силовой установки импортируемые подержанные кроссоверы распределились следующим образом:
- бензиновые - 61%;
- дизельные – 19%;
- электромобили - 9%;
- гибриды - 8%;
- автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.
Самым популярным кроссовером с пробегом стал Volkswagen Tiguan – за полгода в Украину ввезли 4549 таких автомобилей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Volkswagen Tiguan - 4549 авто;
- Audi Q5 - 3962;
- Nissan Rogue - 3896;
- Ford Escape - 2446;
- Nissan Qashqai - 2166;
- Mazda CX-5 - 2086;
- BMW X3 - 1801;
- BMW X5 - 1646;
- Audi Q7 - 1615;
- Tesla Model Y - 1468.
Таким образом, кроссоверы остаются ключевым сегментом импорта б/у автомобилей, а электрические и гибридные модели вместе пока занимают 17% этого рынка.
Отметим, что в первом полугодии 2026 года кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.