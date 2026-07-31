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У суспільно корисних роботах взяли участь вже 100 тисяч безробітних: які виплати та де працюють

будівельник
100 тисяч українців залучили до суспільно корисних робіт / Freepik

Від початку дії воєнного стану до суспільно корисних робіт залучили 100 тисяч людей. У 2026 році таку зайнятість обрали 17 тисяч осіб. Середня тривалість участі становить 25 днів, а виплата — близько 9 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

Хто та де працює

До робіт долучаються зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені особи, ветерани та пенсіонери віком до 70 років. У 2026 році серед учасників було 1,1 тисячі людей віком від 60 років. Найчастіше вони працюють у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Загалом найбільше залучених людей зафіксовано в таких регіонах:

  • Харківська область — 13,9 тисячі осіб; 
  • Полтавська область — 9,6 тисячі осіб; 
  • Сумська область — 9,2 тисячі осіб.

Основні напрями робіт

Учасники програми виконують завдання за такими напрямами:

  • допомога маломобільним людям, пенсіонерам та особам з інвалідністю; 
  • виготовлення захисних сіток, консервації, пошиття амуніції та робота в реабілітаційних центрах для ЗСУ; 
  • чергування й облаштування об'єктів життєдіяльності та укриттів; 
  • розбір завалів і відбудова пошкодженого бойовими діями житла.

Оплата та умови оформлення

За повний місяць роботи нараховують від 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати — в середньому близько 9 000 грн за 25 днів. У прифронтових територіях та для ветеранів ставка становить дві мінімальні заробітні плати.

Для залучення людей у регіоні необхідні такі кроки:

  • рішення обласної військової адміністрації з визначеним переліком робіт й організаторів; 
  • договір центру зайнятості з роботодавцем; 
  • список охочих клієнтів; 
  • направлення на роботи від центру зайнятості.

Нагадаємо, станом на початок грудня минулого року Служба зайнятості видала 110 тисяч направлень на суспільно корисні роботи, залучивши 28 тисяч нових учасників.

Автор:
Тетяна Ковальчук