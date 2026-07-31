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У суспільно корисних роботах взяли участь вже 100 тисяч безробітних: які виплати та де працюють
Від початку дії воєнного стану до суспільно корисних робіт залучили 100 тисяч людей. У 2026 році таку зайнятість обрали 17 тисяч осіб. Середня тривалість участі становить 25 днів, а виплата — близько 9 тисяч гривень.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.
Хто та де працює
До робіт долучаються зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені особи, ветерани та пенсіонери віком до 70 років. У 2026 році серед учасників було 1,1 тисячі людей віком від 60 років. Найчастіше вони працюють у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.
Загалом найбільше залучених людей зафіксовано в таких регіонах:
- Харківська область — 13,9 тисячі осіб;
- Полтавська область — 9,6 тисячі осіб;
- Сумська область — 9,2 тисячі осіб.
Основні напрями робіт
Учасники програми виконують завдання за такими напрямами:
- допомога маломобільним людям, пенсіонерам та особам з інвалідністю;
- виготовлення захисних сіток, консервації, пошиття амуніції та робота в реабілітаційних центрах для ЗСУ;
- чергування й облаштування об'єктів життєдіяльності та укриттів;
- розбір завалів і відбудова пошкодженого бойовими діями житла.
Оплата та умови оформлення
За повний місяць роботи нараховують від 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати — в середньому близько 9 000 грн за 25 днів. У прифронтових територіях та для ветеранів ставка становить дві мінімальні заробітні плати.
Для залучення людей у регіоні необхідні такі кроки:
- рішення обласної військової адміністрації з визначеним переліком робіт й організаторів;
- договір центру зайнятості з роботодавцем;
- список охочих клієнтів;
- направлення на роботи від центру зайнятості.
Нагадаємо, станом на початок грудня минулого року Служба зайнятості видала 110 тисяч направлень на суспільно корисні роботи, залучивши 28 тисяч нових учасників.