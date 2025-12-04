"Армії відновлення": від початку року українці отримали 110 тисяч направлень на суспільно корисні роботи

Державна програма "Армія відновлення" продовжує надавати тимчасову роботу українцям та критичну допомогу громадам. Лише цього року було видано 110 тисяч направлень, залучивши 28 тисяч нових учасників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України

Ключові показники про грами

Державна програма "Армія відновлення" виконує подвійну функцію: надає людям тимчасову роботу, поки кар’єрні радники шукають для них постійне працевлаштування, а також дозволяє держадміністраціям та органам місцевого самоврядування залучати громадян до допомоги у відновленні громад.

Загалом з 2022 року видано 326 тис. направлень, залучено понад 81 тис. учасників. На заробітні плати працівників виділено загалом 2,8 млрд грн (з них 1 млрд грн – у 2025 році).

Умови та оплата праці:

середня тривалість робіт за одним направленням складає 27 днів;

середня зарплата — 9,4 тис. грн;

оплата за повний місяць складає 1–1,5 мінімальні заробітні плати;

для прифронтових територій, ветеранів та ветеранок оплата становить дві мінімальні заробітні плати (МЗП).

Географія учасників

Роботи проводяться у 19 регіонах України. Найбільшу активність демонструють:

Харківщина — 11,7 тис. осіб;

Полтавщина — понад 8 тис. осіб;

Київщина та Сумська область — по 7,7 тис. працівників.

Хто може долучитися?

Основними учасниками є зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани та ветеранки.

Цього року до проєкту долучили пенсіонерів віком до 70 років, але лише на прифронтових територіях. Люди віком 60–70 років долучилися до програми вже майже 500 разів, найактивніше – у Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Щоб стати учасником проєкту потрібні три кроки:

Місцева держадміністрація ухвалює рішення про проведення суспільно корисних робіт (СКР) та укладає договори з роботодавцем. Звернутися до будь-якого центру зайнятості та повідомте про свій намір взяти участь у СКР. Отримати направлення на СКР та приступити до роботи.

Консультацію щодо умов та участі можна отримати онлайн. Проєкт "Армія відновлення" вже понад три роки надає людям роботу, а громадам – підтримку та можливість відбудови.

Нагадаємо, за три роки функціонування програми "Армія відновлення" до неї долучилося понад 33,5 тисячі жителів Київської області. На оплату їхньої праці за цей період було спрямовано майже 270 мільйонів гривень.