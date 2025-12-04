- Категория
"Армии восстановления": с начала года украинцы получили 110 тысяч направлений на общественно полезные работы
Государственная программа "Армия восстановления" продолжает оказывать временную работу украинцам и критическую помощь общинам. Только в этом году было выдано 110 тысяч направлений, привлекая 28 тысяч новых участников.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины
Ключевые показатели о граммах
Государственная программа Армия восстановления выполняет двойную функцию: предоставляет людям временную работу, пока карьерные советники ищут для них постоянное трудоустройство, а также позволяет госадминистрациям и органам местного самоуправления привлекать граждан к помощи в восстановлении общин.
В общей сложности с 2022 года выдано 326 тыс. направлений, привлечено более 81 тыс. участников. На заработные платы работников выделено в общей сложности 2,8 млрд грн (из них 1 млрд грн – в 2025 году).
Условия и оплата труда:
- средняя продолжительность работ по одному направлению составляет 27 дней;
- средняя зарплата – 9,4 тыс. грн;
- оплата за полнолуние составляет 1–1,5 минимальные заработные платы;
- для прифронтовых территорий, ветеранов и ветеранок оплата составляет две минимальные заработные платы (МЗП).
География участников
Работы производятся в 19 регионах Украины. Наибольшую активность показывают:
- Харьковщина - 11,7 тыс. человек;
- Полтавщина - более 8 тыс. человек;
- Киевщина и Сумская область – по 7,7 тыс. работников.
Кто может приобщиться?
Основными участниками являются зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), ветераны и ветеранки.
В этом году к проекту приобщили пенсионеров в возрасте до 70 лет, но только на прифронтовых территориях. Люди в возрасте 60–70 лет присоединились к программе уже почти 500 раз, наиболее активно – в Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
Чтобы стать участником проекта, нужно три шага:
- Местная госадминистрация принимает решение о проведении общественно полезных работ (СКР) и заключает договоры с работодателем.
- Обратиться в любой центр занятости и сообщите о своем намерении принять участие в СКР.
- Получить направление на СКР и приступить к работе.
Консультацию по условиям и участию можно получить онлайн. Проект "Армия восстановления" уже более трех лет предоставляет людям работу, а общинам – поддержку и возможность восстановления.
Напомним, за три года функционирования программы " Армия восстановления " к ней присоединилось более 33,5 тысячи жителей Киевской области. На оплату их труда за этот период было направлено около 270 миллионов гривен.