Государственная программа "Армия восстановления" продолжает оказывать временную работу украинцам и критическую помощь общинам. Только в этом году было выдано 110 тысяч направлений, привлекая 28 тысяч новых участников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины

Ключевые показатели о граммах

Государственная программа Армия восстановления выполняет двойную функцию: предоставляет людям временную работу, пока карьерные советники ищут для них постоянное трудоустройство, а также позволяет госадминистрациям и органам местного самоуправления привлекать граждан к помощи в восстановлении общин.

В общей сложности с 2022 года выдано 326 тыс. направлений, привлечено более 81 тыс. участников. На заработные платы работников выделено в общей сложности 2,8 млрд грн (из них 1 млрд грн – в 2025 году).

Условия и оплата труда:

средняя продолжительность работ по одному направлению составляет 27 дней;

средняя зарплата – 9,4 тыс. грн;

оплата за полнолуние составляет 1–1,5 минимальные заработные платы;

для прифронтовых территорий, ветеранов и ветеранок оплата составляет две минимальные заработные платы (МЗП).

География участников

Работы производятся в 19 регионах Украины. Наибольшую активность показывают:

Харьковщина - 11,7 тыс. человек;

Полтавщина - более 8 тыс. человек;

Киевщина и Сумская область – по 7,7 тыс. работников.

Кто может приобщиться?

Основными участниками являются зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), ветераны и ветеранки.

В этом году к проекту приобщили пенсионеров в возрасте до 70 лет, но только на прифронтовых территориях. Люди в возрасте 60–70 лет присоединились к программе уже почти 500 раз, наиболее активно – в Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Чтобы стать участником проекта, нужно три шага:

Местная госадминистрация принимает решение о проведении общественно полезных работ (СКР) и заключает договоры с работодателем. Обратиться в любой центр занятости и сообщите о своем намерении принять участие в СКР. Получить направление на СКР и приступить к работе.

Консультацию по условиям и участию можно получить онлайн. Проект "Армия восстановления" уже более трех лет предоставляет людям работу, а общинам – поддержку и возможность восстановления.

Напомним, за три года функционирования программы " Армия восстановления " к ней присоединилось более 33,5 тысячи жителей Киевской области. На оплату их труда за этот период было направлено около 270 миллионов гривен.