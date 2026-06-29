- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Google обмежив доступ Meta до штучного інтелекту Gemini
Компанія Google заборонила Meta купувати додаткові потужності для її штучного інтелекту Gemini. Світовий попит на технології став настільки великим, що у Google просто закінчилися вільні сервери.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.
Обмеження діють ще з березня 2026 року і вже призупинили кілька внутрішніх проєктів Meta. Керівництво компанії навіть попросило співробітників економити ресурси ШІ під час роботи.
Meta використовувала технології Google для боротьби з шахраями, видалення шкідливих постів та налаштування реклами, адже система Gemini працювала краще за власні розробки компанії Марка Цукерберга.
Цей випадок показав головну проблему ринку, що навіть найбагатші ІТ-гіганти світу страждають від дефіциту мікросхем та дата-центрів. Щоб знайти вільні комп'ютери, Google на початку місяця уклав угоду з компанією SpaceX Ілона Маска — за оренду обладнання гігант платитиме по 920 мільйонів доларів на місяць.
Як Meta планує виходити з кризи
Щоб зменшити залежність від конкурентів, компанія Марка Цукерберга вже робить рішучі кроки:
- Власна модель: Meta почала активно переходити на свою нову модель під назвою "Muse Spark", яка має скласти пряму конкуренцію Gemini у внутрішніх робочих процесах.
- Гігантські інвестиції: оскільки Meta не має власного хмарного бізнесу (як Google чи Amazon), вона змушена будувати інфраструктуру з нуля. Компанія планує інвестувати рекордні 600 мільярдів доларів у будівництво нових дата-центрів на території США до 2028 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta уклала нові угоди з Crusoe для масштабного розширення потужностей ШІ. Техногігант підписав контракти з девелопером дата-центрів Crusoe на закупівлю додаткових обчислювальних ресурсів, які мають посилити технологічну інфраструктуру компанії для її ШІ-проєктів.