Google обмежив доступ Meta до штучного інтелекту Gemini

Компанія Google заборонила Meta купувати додаткові потужності для її штучного інтелекту Gemini. Світовий попит на технології став настільки великим, що у Google просто закінчилися вільні сервери.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Обмеження діють ще з березня 2026 року і вже призупинили кілька внутрішніх проєктів Meta. Керівництво компанії навіть попросило співробітників економити ресурси ШІ під час роботи.

Meta використовувала технології Google для боротьби з шахраями, видалення шкідливих постів та налаштування реклами, адже система Gemini працювала краще за власні розробки компанії Марка Цукерберга.

Цей випадок показав головну проблему ринку, що навіть найбагатші ІТ-гіганти світу страждають від дефіциту мікросхем та дата-центрів. Щоб знайти вільні комп'ютери, Google на початку місяця уклав угоду з компанією SpaceX Ілона Маска — за оренду обладнання гігант платитиме по 920 мільйонів доларів на місяць.

Як Meta планує виходити з кризи

Щоб зменшити залежність від конкурентів, компанія Марка Цукерберга вже робить рішучі кроки:

Власна модель: Meta почала активно переходити на свою нову модель під назвою "Muse Spark", яка має скласти пряму конкуренцію Gemini у внутрішніх робочих процесах.

Гігантські інвестиції: оскільки Meta не має власного хмарного бізнесу (як Google чи Amazon), вона змушена будувати інфраструктуру з нуля. Компанія планує інвестувати рекордні 600 мільярдів доларів у будівництво нових дата-центрів на території США до 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta уклала нові угоди з Crusoe для масштабного розширення потужностей ШІ. Техногігант підписав контракти з девелопером дата-центрів Crusoe на закупівлю додаткових обчислювальних ресурсів, які мають посилити технологічну інфраструктуру компанії для її ШІ-проєктів.